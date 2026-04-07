برگزاری درس اخلاق استاد یزدان پناه در مقابل سردر دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یدالله یزدانپناه از اساتید فلسفه و عرفان اسلامی حوزه علمیه قم که چند سالی است با حضور در شهر تهران به ارائه درس اخلاق در جمع مردم تهران پرداختهاند، با اعلام تعطیلی دروس حوزوی برای شرکت حداکثری طلاب و روحانیون در تجمعات مردمی، درس اخلاق و معنویت خود را در جمع عموم مردم تهران برگزار می کند.
براین اساس دروس اخلاق و معنویت ایشان از این هفته تا پایان جنگ تحمیلی سوم هر هفته چهارشنبهها از ساعت ۲۰:۳۰ در محوطه سردر دانشگاه تهران برگزار میشود.
گفتنی است که پیش از این درس اخلاق این استاد اخلاق با حضور عموم مردم تهران در مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار) برگزار میشد.
