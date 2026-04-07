برنامه عملیاتی در همه واحدهای قضایی آذربایجان غربی بومی سازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به حضور آگاهانه مردم بصیر در تجمعات شبانه، راهپیمایی خودرویی، برپایی موکب های خدماتی اظهار کرد: بعثت مردم از آثار خون امام شهیدمان هست و مردم با این حضورها و اقدامات ارزشمند خود همبستگی خودشان را با رزمندگان پرافتخار اسلام اعلام می کنند و در کنار نیروهای مسلح هستند و مجال فتنه انگیزی را نمی دهند که این امر دشمنان متوهم را به هزیان گویی و جنون کشانده است.

وی با بیان اینکه این جنگ یک جنگ اعتقادی برای تمامیت کشور هست گفت: تمام جبهه اسلام در مقابل تمام جبهه کفر و فساد ایستاده است و یقینا نصرت الهی با جبهه حق و اسلام است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: مطالبه به حق مردم برخورد قاطع با عناصر دشمن و جاسوسان رژیم صهیونیستی _آمریکایی هست و دستگاه قضایی استان با سرعت و دقت رسیدگی و احکام صادر خواهد کرد.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه خطاب به معاونین خود تاکید کرد: باید با توجه به شرایط اضطراری آمادگی لازم را داشته باشیم و از قبل همه تدابیر لازم اتخاذ شود خصوصا برای تامین انرژی، سوخت و سیستم‌های رایانه ای باید تدبیر لازم انجام شود.

عتباتی با بیان اینکه به حمدالله واحدهای قضایی با تمام توان در حال فعالیت هستند گفت:باید رسیدگی ها در شعب با دقت و سرعت خصوصا در مورد پرونده های عناصر دشمن در دستور کار باشد.

وی به دستور اصلی جلسه در خصوص بررسی برنامه عملیاتی سال که مقامات قوه قضائیه ابلاغ شده است پرداخت و گفت: برنامه عملیاتی امسال بیشتر دایر مدار پیشگیری از وقوع جرم و توسعه صلح و سازش است که لازم است توسط معاونتهای مربوطه مورد اقدام قرار گیرد.

وی افزود:برنامه عملیاتی امسال باید مثل سال‌های قبل بومی سازی شود و با کار دقیق کارشناسی وظایف و تکالیف کلیه واحدهای سطح استان تعریف و از مدیران مربوطه مطالبه شود.

رئیس شورای قضایی استان تاکید کرد: اقدامات همه واحدها باید در قالب برنامه عملیاتی باشد و ماهیانه جمع بندی اقدامات انجام تا به صورت جامع در پایان سال آمار دقیقی از زحمات و تلاش های همکاران در یکجا جمع آوری تا بتوان به شایستگی این تلاش‌ها را منعکس کرد.

عتباتی با تاکید مجدد بر انجام اقدامات در قالب برنامه عملیاتی و بومی سازی برنامه گفت: معاونت‌ ها باید با هم پوشانی کارهای یکدیگر اقدامات خود را در قالب ۸ محور برنامه عملیاتی قرار دهند.

در ادامه جلسه دیگر اعضای حاضر و معاونین قضایی به بیان دیدگاهها و نقطه و نقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.