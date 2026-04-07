به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که برای نخستین مرتبه در جنگ تحمیلی، موشک‌های مستقر بر لانچرهای دو پایه در مرحله دوم موج عملیات وعده‌صادق۴ شلیک شدند.

مناطق مرکزی، جنوبی و قلب اراضی اشغالی فلسطین از سحرگاه امروز در ادامه موج ۹۹ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا فاطمه الزهرا (س)» و تقدیم به معلمان و اساتید بزرگوار ، برای نخستین مرتبه در جنگ تحمیلی با موشکهای مستقر بر لانچرهای دو پایه و موشک‌های خیبرشکن مورد اصابت قرار گرفتند.

بیش از ۳۰ نقطه در «ریشون لتسیون و پتخ تیکوا» در مرکز و «بئرالسبع، دیمونا، عراد، کریات گات و اوفاکیم» در نقب و نزدیک به ۱۰ نقطه در تل آویو مورد هدف قرار گرفتند.

موج حملات آتش به آتش علیه اراضی اشغالی سنگین تر و پرحجم تر ادامه خواهد داشت و کلیه مراکز صنعتی، زیرساختی و نظامی صهیونیستی در پی جنایتهای رذیلانه علیه ایران اسلامی مورد هدف قرار خواهند گرفت. ساکنان اراضی اشغالی با سرعت مراکز کنونی را تخلیه کنند