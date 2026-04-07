به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در پیامی به زبان فارسی و عربی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، خطاب به ملت های منطقه نوشت: ماجرای این جنگ ابداً محدود به مرزهای ایران نیست؛ این یک پروژه کلان صهیونیستی-آمریکایی برای مهندسی مجدد کل منطقه و ایجاد اسرائیل بزرگ است. هدف اصلی؟ ایجاد یک هژمونی مطلق که در آن هیچ صدای مستقل و مخالفی شنیده نشود.

وی با بیان اینکه برخی کشورهای منطقه با واگذاری خاک خود برای پایگاه‌های آمریکایی، خود را در تله امنیتی گرفتار کرده‌اند، تصریح کرد: آن‌ها باید بدانند که در این بازی، هزینه همراهی با دشمن سنگین است و امنیت، با اجاره دادن خاک به بیگانگان تأمین نمی‌شود. در روزهای گذشته، نخست‌وزیر رژیم جعلی صهیونیستی با صراحت بر پیگیری رؤیای «اسرائیل بزرگ» تأکید کرد و سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی نیز آن را حق آن رژیم فاسد برای امتداد سرزمینی از رود نیل تا رود فرات دانست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: سوق دادن خلیج‌فارس به سمت آغوش رژیم صهیونیستی ، یک «خطای استراتژیک» است که فقط به سود تل‌آویو تمام می‌شود. نظم جهانی در حال تغییر است و عقلانیت حکم می‌کند که ملت‌های منطقه، سرنوشت خود را به اسب بازنده گره نزنند.