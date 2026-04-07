  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

نظم جهان درحال تغییر است؛ ملت‌ها سرنوشت خود را به اسب بازنده گره نزنند

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی کشورهای منطقه با واگذاری خاک خود به پایگاه‌های آمریکا، خود را در تله امنیتی گرفتار کرده‌اند، نوشت: ملت‌های منطقه، سرنوشت خود را به اسب بازنده گره نزنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در پیامی به زبان فارسی و عربی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، خطاب به ملت های منطقه نوشت: ماجرای این جنگ ابداً محدود به مرزهای ایران نیست؛ این یک پروژه کلان صهیونیستی-آمریکایی برای مهندسی مجدد کل منطقه و ایجاد اسرائیل بزرگ است. هدف اصلی؟ ایجاد یک هژمونی مطلق که در آن هیچ صدای مستقل و مخالفی شنیده نشود.

وی با بیان اینکه برخی کشورهای منطقه با واگذاری خاک خود برای پایگاه‌های آمریکایی، خود را در تله امنیتی گرفتار کرده‌اند، تصریح کرد: آن‌ها باید بدانند که در این بازی، هزینه همراهی با دشمن سنگین است و امنیت، با اجاره دادن خاک به بیگانگان تأمین نمی‌شود. در روزهای گذشته، نخست‌وزیر رژیم جعلی صهیونیستی با صراحت بر پیگیری رؤیای «اسرائیل بزرگ» تأکید کرد و سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی نیز آن را حق آن رژیم فاسد برای امتداد سرزمینی از رود نیل تا رود فرات دانست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: سوق دادن خلیج‌فارس به سمت آغوش رژیم صهیونیستی ، یک «خطای استراتژیک» است که فقط به سود تل‌آویو تمام می‌شود. نظم جهانی در حال تغییر است و عقلانیت حکم می‌کند که ملت‌های منطقه، سرنوشت خود را به اسب بازنده گره نزنند.

محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها