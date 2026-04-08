به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان در گزارشی نوشت: تحولات اخیر در تنش میان آمریکا و ایران بار دیگر الگوی رفتاری دونالد ترامپ را بهروشنی نشان داد؛ الگویی مبتنی بر تهدیدهای حداکثری و عقبنشینی در لحظه آخر. رئیسجمهور آمریکا که در ابتدای روز با ادبیاتی بیسابقه از احتمال نابودی «یک تمدن ۹۰ میلیونی» سخن گفته بود، تنها چند ساعت بعد از موضع خود عقب نشست و از تعویق حملات نظامی خبر داد.
در این گزارش آمده است: ترامپ این تصمیم را در قالب یک «آتشبس دوطرفه» معرفی کرد و مدعی شد که ایران با بازگشایی کامل تنگه هرمز موافقت کرده است. با این حال، مواضع رسمی تهران نشان میدهد که چنین روایتی با واقعیت فاصله دارد و ایران همچنان کنترل و مدیریت عبور و مرور در این گذرگاه راهبردی را در دست دارد.
سی ان ان افزود: این چرخش ناگهانی، واکنشهای گستردهای در داخل آمریکا به همراه داشت. منتقدان، این اقدام را نمونهای دیگر از رفتار موسوم به «TACO» (ترامپ همیشه عقبنشینی میکند) دانستند؛ رویکردی که در آن، تهدیدهای شدید جای خود را به عقبنشینیهای تاکتیکی میدهد و اعتبار سیاست خارجی واشنگتن را زیر سؤال میبرد.
در این گزارش آمده است: در مقابل، حامیان ترامپ تلاش کردند این اقدام را بخشی از تاکتیکهای مذاکرهای او معرفی کنند. با این حال، واقعیت آن است که تکرار این الگو میتواند پیام روشنی برای بازیگران بینالمللی داشته باشد: تهدیدهای آمریکا الزاماً به اقدام منجر نمیشود.
سی ان ان تصریح کرد: در نهایت، اگرچه تعویق درگیری میتواند از تشدید بحران جلوگیری کند، اما تداوم این رفتار متناقض، بیش از هر چیز نشانهای از سردرگمی راهبردی در سیاست خارجی آمریکا و کاهش قدرت بازدارندگی آن در صحنه بینالمللی است.
