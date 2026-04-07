علی اسکو هم به مدال طلا نرسید/ یک نقره دیگر برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات فینال کشتی فرنگی قهرمانی آسیا، در وزن ۷۷ کیلوگرم علی اسکو در مرحله فینال مصاف آکژول محموداف دارنده مدال طلای جهان و نقره و برنز المپیک از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۳ بر ۳ مغلوب حریف قدرتمند خود شد و به مدال نقره رسید.

اسکو در دور اول با قرعه استراحت روبه‌رو شد، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ یونگ هون نوح از کره جنوبی را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر صفر امان از هند را مغلوب کرد.

پیش از این حسینوند و جرکنی دو ملی‌پوش فرنگی ایران به مدال‌های برنز و نقره رسیدند.