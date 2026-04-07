۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

کشتی قهرمانی آسیا - بیشکک

علی اسکو هم به مدال طلا نرسید/ یک نقره دیگر برای ایران

ملی پوش کشتی فرنگی ایران با شکست در مبارزه فینال به مدال نقره آسیا دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات فینال کشتی فرنگی قهرمانی آسیا، در وزن ۷۷ کیلوگرم علی اسکو در مرحله فینال مصاف آکژول محموداف دارنده مدال طلای جهان و نقره و برنز المپیک از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۳ بر ۳ مغلوب حریف قدرتمند خود شد و به مدال نقره رسید.

اسکو در دور اول با قرعه استراحت روبه‌رو شد، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ یونگ هون نوح از کره جنوبی را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر صفر امان از هند را مغلوب کرد.

پیش از این حسینوند و جرکنی دو ملی‌پوش فرنگی ایران به مدال‌های برنز و نقره رسیدند.

    IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      به هر حال باید شرایط روحی ملی پوشان را هم در نظر گرفت . خانواده شأن در ایران زیر حملات دشمن هستند و در فضای پر استرس کشتی میگیرند . انشالله قهرمانی ملی پوشان فرنگی و آزاد هر دو 🇮🇷

