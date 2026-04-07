به گزارش خبرگزاری مهر، یک انجمن یهودیان در آلمان به تجاوز امروز سه شنبه آمریکایی-صهیونیستی به کنیسه در تهران به شدت اعتراض کرد.

انجمن آلمانی موسوم به «صدای یهودیان برای صلح عادلانه در خاورمیانه (غرب آسیا)» با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: اکنون یک کنیسه در تهران در یک حمله به‌شدت آسیب دیده است.

انجمن یهودیان مذکور واقع در آلمان در این خصوص اضافه کرد: آیا شورای مرکزی یهودیان در آلمان این مورد را نیز محکوم خواهد کرد؟

امروز در ادامه حملات آمریکایی اسرائیلی به کشورمان کنیسه یهودیان در تهران مورد حمله قرار گرفت.

پیرحسین کولیوند در محل حمله دشمنان گفت: حمله به مناطق مسکونی و کنیسه یهودیان سند جنایت صهیونیستی آمریکایی است

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: یکی دیگر از جنایات رژیم صهیونی_آمریکایی حمله به مناطق مسکونی و کنیسه تاریخی است که مورد هدف قرار گرفته و مطابق کنوانسیون‌های ژنو باید پیگیری شود.