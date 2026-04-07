به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک عدد بمب GBU-39 SDB در استان لرستان به‌صورت منفجر نشده و سالم در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.



از ویژگی‌های این بمب با «قدرت تخریب بالا به‌رغم سبک بودن سرجنگی، سامانه‌های پیشرفته هدایت و کنترل، ضداختلال در GPS و ترکیب کامپوزیت بدنه بمب.» است.

یگان کشف و خنثی‌سازی سپاه استان لرستان توانست سحرگاه ۱۸ فروردین، این بمب که آمریکایی‌ها پیش‌تر از افشای تکنولوژی آن واهمه فراوانی داشتند را، به طور سالم خنثی نماید.