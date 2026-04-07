به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با اشاره به بازدید خود از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، از تامین کامل کالاهای اساسی، ذخیرهسازی مناسب اقلام مورد نیاز مردم و اشباع بازار خبر داد و گفت: استان هرمزگان در سال ۱۴۰۴ با وجود ناترازی انرژی و بحرانهای مختلف، در حوزه عملکرد صنعت، معدن و تجارت از رشد ۸ درصدی پیشبینی شده در برنامه هفتم فراتر رفته است.
آشوری تازیانی افزود: در بازدید از سازمان جهاد کشاورزی، گزارشهای خوبی در زمینه تامین گوشت، مرغ، حبوبات، گندم، صیفیجات، سبزی، مرکبات و سایر محصولات اساسی مورد نیاز مردم ارائه شد.
وی با اشاره به فعالیت قرارگاه اقتصادی در استان، تصریح کرد: جلسات این قرارگاه به صورت روزانه برگزار میشود و حفظ ثبات تولید، توزیع مناسب و تنظیم بازار به طور مستمر رصد میشود. همچنین از قرنطینه جهاد کشاورزی که نقش مهمی در صیانت از سلامت مواد غذایی در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت دارد، بازدید به عمل آمد.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، اظهار داشت: با وجود تمام فراز و نشیبها و ناترازی انرژی، موفق شدیم بر اساس قانون برنامه هفتم، نه تنها رشد ۸ درصدی را محقق کنیم، بلکه یک درصد از این رشد نیز فراتر رفتیم که جای تقدیر و تشکر دارد.
آشوری تازیانی با تاکید بر اینکه کالاهای مورد نیاز مردم به میزان کافی ذخیرهسازی شده و بازار اشباع است، خاطرنشان کرد: توزیع کالاها با نظارت دقیق دنبال میشود و بازار به صورت روزانه پایش میشود. حتی در زمینه تامین نان با وجود مشکلات انرژی، تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
وی با اشاره به انجام ۱۱ هزار مورد بازرسی توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت، گفت: میزان تخلفات حداقلی بوده که نشاندهنده انصاف، همدلی و همراهی اصناف و فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی است. استان هرمزگان ثابت کرده که هرچه تهدیدها بزرگتر باشد، انسجام و وحدت مردم و مسئولان برای حفظ امنیت غذایی و ثبات اقتصادی بیشتر میشود.
استاندار هرمزگان در پایان از تمام کارکنان دولت، فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان که با وجود همه سختیها، مشعل تولید و خدمترسانی را روشن نگه داشتهاند، قدردانی کرد.
