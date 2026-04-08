به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا امروز چهارشنبه با مارک روته دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در کاخ سفید دیدار می‌کند. این دیدار در بحبوحه افزایش تنش‌ها در ناتو به دلیل تهدیدات آمریکا مبنی بر خروج از این پیمان پس از عدم حمایت ناتو از واشنگتن در جنگ علیه ایران، صورت می‌گیرد.

بر اساس برنامه زمانی رئیس‌جمهور آمریکا، این نشست ساعت ۱۹:۳۰ به وقت گرینویچ در کاخ سفید، برگزار خواهد شد.

پیش از این نشست، روته به وزارت امور خارجه آمریکا می رود و در آنجا با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و آلیسون هوکر معاون وزیر در امور سیاسی گفتگو خواهد کرد. این دیدار در وزارت امور خارجه، ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت واشنگتن آغاز خواهد شد.

دونالد ترامپ اخیرا در گفتگو با «تلگراف» و «رویترز» تهدید کرد که به شدت در حال بررسی خروج آمریکا از ناتو است، زیرا متحدان اروپایی در جنگ با ایران و باز کردن تنگه هرمز از وی حمایت نکردند. ترامپ با تهدید قطع کمک به اوکراین، خواستار حضور اروپا در خاورمیانه شد.

ترامپ همواره نارضایتی خود را از موضع و عملکرد کشورهای عضو ناتو در طول تجاوز به ایران نشان داده است. این امر پس از آن صورت می‌گیرد که بسیاری از کشورها از اعزام ناوگان دریایی به منطقه برای شرکت در «بازگشایی تنگه هرمز» خودداری کردند، در حالی که کشورهای دیگر حتی اجازه استفاده آمریکا از پایگاه‌های خود را برای حمله به ایران ندادند.