تهاجم دشمن به یک واحد صنعتی اراک پنج مجروح برجای گذاشت

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شامگاه سهشنبه پرتابههای دشمن آمریکایی صهیونی به بخشهایی از یک واحد صنعتی جوار شهر اراک اصابت کرد.
وی افزود: بر اثر این تهاجم دشمن، پایگاه اورژانس جوار این واحد صنعتی هم دچار آسیب شد که از چرخه ارائه خدمات درمانی و امدادی خارج نشده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: این حملات دشمن صهیونی آمریکایی پنج مجروح بر جای گذاشته که حال مصدومان حادثه مساعد گزارش شده است.
قمری بیان کرد: برخلاف برخی شایعات رسانه های کشوری، کارخانههای آلومینیوم سازی و ماشین سازی اراک هدف این حملات نبودند.
