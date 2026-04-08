۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۳۷

تهاجم دشمن به یک واحد صنعتی اراک پنج مجروح برجای گذاشت

اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با بیان اینکه تهاجم دشمن صهیونی آمریکایی به یک واحد صنعتی اراک، پنج مجروح برجای گذاشت، افزود:پایگاه اورژانس اطراف این کارخانه نیز آسیب دید.

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شامگاه سه‌شنبه پرتابه‌های دشمن آمریکایی صهیونی به بخش‌هایی از یک واحد صنعتی جوار شهر اراک اصابت کرد.

وی افزود: بر اثر این تهاجم دشمن، پایگاه اورژانس جوار این واحد صنعتی هم دچار آسیب شد که از چرخه ارائه خدمات درمانی و امدادی خارج نشده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: این حملات دشمن صهیونی آمریکایی پنج مجروح بر جای گذاشته که حال مصدومان حادثه مساعد گزارش شده است.

قمری بیان کرد: برخلاف برخی شایعات رسانه های کشوری، کارخانه‌های آلومینیوم سازی و ماشین سازی اراک هدف این حملات نبودند.

کد مطلب 6794831

