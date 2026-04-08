تهاجم دشمن به یک واحد صنعتی اراک پنج مجروح برجای گذاشت

اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با بیان اینکه تهاجم دشمن صهیونی آمریکایی به یک واحد صنعتی اراک، پنج مجروح برجای گذاشت، افزود:پایگاه اورژانس اطراف این کارخانه نیز آسیب دید.