  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۰۸

بیانیه نخست وزیر پاکستان درباره آتش بس ایران و آمریکا

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان درباره آتش بس میان ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست‌ وزیر پاکستان بعد از موافقت ایران و آمریکا با آتش بس به مدت دو هفته در بیانیه ای اعلام کرد: : «با نهایت فروتنی، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدانشان، بر سر آتش‌بسی فوری درهمه جا از جمله لبنان و سایر نقاط، توافق کرده‌اند که از همین الان لازم‌الاجراست.

شهباز شریف افزود: من صمیمانه از این اقدام حکیمانه استقبال می‌کنم و عمیق‌ترین سپاس‌گزاری خود را از رهبری هر دو کشور ابراز می‌دارم و از هیئت‌های آن‌ها دعوت می‌کنم روز جمعه ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ در اسلام‌آباد حاضر شوند تا برای توافقی نهایی جهت حل و فصل تمام اختلافات، مذاکرات بیشتری انجام دهند.

وی افزود: هر دو طرف خرد و درک قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و به طور سازنده برای پیشبرد آرمان صلح و ثبات درگیر بوده‌اند.

ما صمیمانه امیدواریم که «مذاکرات اسلام‌آباد» در دستیابی به صلح پایدار موفق شود و مشتاقیم در روزهای آینده اخبار خوب بیشتری را به اشتراک بگذاریم.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه عقب نشینی های خود از بیم واکنش های ایران و محور مقاومت، با آتش بس پیشنهادی از سوی پاکستان و تعلیق حملات به زیرساخت ها به مدت دو هفته موافقت کرد.

کد مطلب 6794853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      دولت ومردم پاکستان نشان دادند حقیقتا ولوباهرانگیزه ای به دنبال برقراری صلح وارامش درمنطقه هستند برخلاف اردوغان ریاکار به شدت منفعل که فقط لفاظی می کند
    • IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 3
      پاسخ
      درود بر شهباز،شریف همسایه قابل اعتماد ایران🇵🇰🇮🇷
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      پایان هرجنگی به مذاکره گره خورده ونتیجه آن هم به امضا طرفین به تاریخ سپرده می‌شود مبارک باشد این پیروزی برملت ایران

    پربازدیدها

    پربحث‌ها