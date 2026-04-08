بیانیه نخست وزیر پاکستان درباره آتش بس ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست‌ وزیر پاکستان بعد از موافقت ایران و آمریکا با آتش بس به مدت دو هفته در بیانیه ای اعلام کرد: : «با نهایت فروتنی، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدانشان، بر سر آتش‌بسی فوری درهمه جا از جمله لبنان و سایر نقاط، توافق کرده‌اند که از همین الان لازم‌الاجراست.

شهباز شریف افزود: من صمیمانه از این اقدام حکیمانه استقبال می‌کنم و عمیق‌ترین سپاس‌گزاری خود را از رهبری هر دو کشور ابراز می‌دارم و از هیئت‌های آن‌ها دعوت می‌کنم روز جمعه ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ در اسلام‌آباد حاضر شوند تا برای توافقی نهایی جهت حل و فصل تمام اختلافات، مذاکرات بیشتری انجام دهند.

وی افزود: هر دو طرف خرد و درک قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و به طور سازنده برای پیشبرد آرمان صلح و ثبات درگیر بوده‌اند.

ما صمیمانه امیدواریم که «مذاکرات اسلام‌آباد» در دستیابی به صلح پایدار موفق شود و مشتاقیم در روزهای آینده اخبار خوب بیشتری را به اشتراک بگذاریم.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه عقب نشینی های خود از بیم واکنش های ایران و محور مقاومت، با آتش بس پیشنهادی از سوی پاکستان و تعلیق حملات به زیرساخت ها به مدت دو هفته موافقت کرد.