محمدی: حفظ همبستگی اجتماعی عامل پیروزی ایران در جنگ تحمیلی سوم است

رضا محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونی در حمله به زیرساخت ها و مراکز غیرنظامی، این اقدام دشمن را نشانه ای از سردرگمی، استیصال و ناکامی دشمن در رسیدن به اهداف خود و تلاش برای تهدید و ترساندن مردم در راستای تضعیف روحیه آنها و شکستن مقاوت مردم می باشد.

زیرساخت‌ها؛ ستون‌های زندگی اجتماعی

محمدی درباره جایگاه زیرساخت‌ها در جنگ و پیامدهای حمله به آن‌ها اظهار کرد: بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، حمله به زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی نباید اتفاق بیفتد و کشورها موظف هستند از چنین اقداماتی پرهیز کنند.

وی افزود: با این حال در برخی جنگ‌ها مشاهده می‌شود که دشمنان به این اصول توجهی ندارند و زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار می‌دهند؛ اقدامی که می تواند زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد و باعث اختلال در ارائه خدمات عمومی شود.

تلاش دشمن برای اختلال در زندگی مردم

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با اشاره به نقش زیرساخت‌ها در زندگی اجتماعی گفت: زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، راه‌ها، پل‌ها و مراکز خدمات عمومی از نیازهای اساسی هر جامعه هستند و آسیب دیدن آن‌ها می‌تواند مشکلاتی در زندگی روزمره مردم ایجاد کند و دشمن با درک این موضوع سعی در ایجاد مشکلات بیشتر برای مردم دارد.

محمدی تصریح کرد: البته در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود با مدیریت مناسب و برنامه‌ریزی دقیق، آثار چنین حملاتی تا حد امکان کاهش یابد و کشور ما نیز در این مورد بهترین عملکرد را داشته است. هرچند در شرایط جنگی بروز برخی مشکلات اجتناب‌ناپذیر است.

حمله به زیرساخت‌ها نشانه استیصال دشمن

وی در ادامه درباره دلایل هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های یک کشور در جنگ گفت: یکی از دلایل اصلی چنین اقداماتی می‌تواند نشانه‌ای از استیصال و درماندگی دشمن باشد؛ به این معنا که وقتی طرف مقابل نمی‌تواند به اهداف نظامی خود دست یابد، از سر ناامیدی به زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی حمله می‌کند.

به گفته محمدی، ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم و تضعیف روحیه اجتماعی نیز از دیگر اهداف چنین حملاتی است؛ زیرا دشمن تلاش می‌کند با تهدید و ترساندن، روحیه و میزان تاب آوری مردم را کاهش دهد.

وی ادامه داد: به همین دلیل در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون ژنو، حمله به زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی ممنوع اعلام شده است، زیرا چنین اقداماتی می‌تواند زندگی مردم عادی را با مشکلات جدی مواجه کند و حتی در بسیاری از موارد به عنوان «جنایت جنگی» شناخته می‌شود.

دوگانگی در واکنش‌های نظام بین‌الملل

محمدی درباره واکنش نهادهای بین‌المللی به این نوع حملات نیز گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که نهادهای بین‌المللی تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ قرار دارند و تصمیمات آن‌ها نیز تا حد زیادی از سیاست‌ها و منافع این کشورها تأثیر می‌پذیرد.

وی افزود: به همین دلیل بر اساس خواست کشورهای استکباری مجامع بین المللی در برابر برخی حوادث واکنش نشان داده می‌شود، اما در موارد دیگر سکوت حاکم است و حتی در مواردی که تلاش برای صدور قطعنامه‌ای صورت می‌گیرد، با استفاده از حق وتو مانع از تصویب آن می‌شوند.

فناوری؛ پشتوانه حفاظت و بازسازی زیرساخت‌ها

این استاد دانشگاه در ادامه به نقش فناوری‌های نوین در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی اشاره کرد و گفت: فناوری‌های پیشرفته می‌توانند در حوزه دفاعی و نظامی به افزایش قدرت بازدارندگی کشورها کمک کنند و کشور ما از این قاعده مستثنی نیست و با تمام توان مجدد کشور را آباد خواهند کرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، فناوری‌ها در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی نیز نقش مهمی در مدیریت بحران و حفاظت از زیرساخت‌ها دارند و در صورت بروز خسارت نیز کشورمان از دانش و فناوری پیشرفته برخورداراست، می‌توانند با سرعت بیشتری زیرساخت‌های آسیب‌دیده را بازسازی کنند.

همبستگی اجتماعی و توسعه علمی؛ مسیر ادامه پیشرفت

محمدی در پایان تأکید کرد: در شرایط جنگی حفظ همبستگی اجتماعی و تقویت توان علمی و فناوری کشور اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا هرچه یک کشور از نظر علمی، صنعتی و فناوری پیشرفته‌تر باشد، توانایی بیشتری برای دفاع از خود و بازسازی آسیب‌ها خواهد داشت که با عنایت الهی دانشمندان، مهندسان، مسئولین و مردم ایران با دانش و توانمندی خود مراکز تخریب شده را به بهترین شکل بازسازی خواهند کرد.

حمله به مراکز علمی؛ نشانه نگرانی دشمن از پیشرفت علمی ایران

محمدی گفت: دشمن آمریکایی صهیونی با حمله به دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشگاه ها سعی در از بین بردن توان علمی دانشمندان ایرانی دارد و عصبانیت و نگرانی خود را از پیشرفت های علمی و دستیابی به فناوری های پیشرفته ایران نشان داده است.

وی افزود: اما دشمن از این نکته غافل است که پیشرفت های علمی و فناورانه با کمک دانشمندان و نخبگان در کشور نهادینه شده و هیچ وقت متوقف نخواهد شد.