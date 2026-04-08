تصادف در جاده «برازجان به کنارتخته» ۳ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدکشفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد رخ به رخ یک دستگاه خودرو وانت نیسان با سواری لیفان در کیلومتر ۴۰ جاده برازجان به کنارتخته ، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات دریاقلی به محل حادثه اعزام شدند.



رئیس هلال‌احمر شهرستان دشتستان گفت: این حادثه سه مصدوم به‌همراه داشت.

وی افزود: پس از حضور در صحنه و عملیات رهاسازی ، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شدند.