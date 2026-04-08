۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

تصادف در جاده «برازجان به کنارتخته» ۳ مصدوم داشت

بوشهر- رئیس هلال‌احمر شهرستان دشتستان گفت: برخورد رخ به رخ وانت نیسان با سواری لیفان در کیلومتر ۴۰ جاده برازجان به کنارتخته سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدکشفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد رخ به رخ یک دستگاه خودرو وانت نیسان با سواری لیفان در کیلومتر ۴۰ جاده برازجان به کنارتخته ، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات دریاقلی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس هلال‌احمر شهرستان دشتستان گفت: این حادثه سه مصدوم به‌همراه داشت.

وی افزود: پس از حضور در صحنه و عملیات رهاسازی ، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شدند.

