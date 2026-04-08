به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در دیدار مقابل آاک آتن شکست خورد و پس از پایان این بازی درگیری بین اعضای دو تیم شکل گرفت.

سایت «sportime» یونان در این رابطه نوشت: عصبانیت ناگهانی طارمی پس از پایان دیدار المپیاکوس و آاک، هم‌تیمی‌هایش را شوکه کرد.

با وجود اینکه طارمی چه از نظر شخصیت و چه از نظر رفتار، معمولاً فردی باوقار و آرام چه در زمین و چه در رختکن شناخته می‌شود، همه در المپیاکوس او را به‌عنوان بازیکنی آرام می‌شناسند؛ کسی که تلاش می‌کند شرایط جنگ در کشورش را هم به بهترین شکل مدیریت کند و به‌ندرت عصبانی می‌شود.

برای مثال، او حتی بابت خوشحالی گلی که در ورزشگاه فیلادلفیا انجام داده بود و تصور می‌کرد ممکن است باعث تحریک هواداران آاک شده باشد، بعداً عذرخواهی کرده بود. به همین دلیل، هم‌تیمی‌هایش از عصبانیت شدید او پس از پایان بازی مقابل آاک تعجب کردند؛ جایی که او به‌طور خاص از لازاروس روتا دلخور بود.

در واقع، به نظر نمی‌رسید صحبت یا درگیری شخصی خاصی بین آن‌ها رخ داده باشد، اما طارمی معتقد بود حرکات و کنایه‌های مدافع ملی‌پوش آ.ا.ک توهین‌آمیز بوده و نه‌تنها به خودش، بلکه به هم‌تیمی‌ها و حتی هواداران نیز بی‌احترامی شده است.