به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در تابستان سال گذشته با عقد قراردادی به این تیم پیوست و توانسته در فصل جاری عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد. با این حال مهاجم ملی پوش کشورمان در اکثر دیدارها به عنوان یار تعویضی به میدان رفته و در دیدار اخیر تیمش مقابل پاناتینایکوس به طور کامل نیمکت نشین بود.

سایت «redinfo» یونان خبر داد؛ فدریکو پاستورلو، یکی از شناخته‌شده‌ترین ایجنت‌های فوتبال اروپا، برای تماشای دربی حساس یونان به این کشور سفر کرد.

این مدیر برنامه ایتالیایی روابط نزدیکی با باشگاه المپیاکوس و مالک آن اوانگلوس ماریناکیس دارد و در عین حال نماینده برخی بازیکنان این تیم از جمله جیبُو بیانکونه و مهدی طارمی نیز محسوب می‌شود.

پاستورلو در مدت حضورش در آتن، دیدارهایی با بازیکنان و مسئولان باشگاه داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به ملاقات با طارمی اشاره کرد؛ بازیکنی که رابطه‌ای طولانی‌مدت با این ایجنت دارد.

با وجود اینکه هر دو بازیکن تا تابستان ۲۰۲۷ با باشگاه قرارداد دارند و فعلاً نشانه‌ای از جدایی یا تمدید قرارداد دیده نمی‌شود، اما سفر پاستورلو صرفاً یک حضور عادی تلقی نمی‌شود.

با توجه به شبکه گسترده ارتباطات این ایجنت در بازار نقل‌وانتقالات، گفته می‌شود او درباره گزینه‌های احتمالی نقل‌وانتقالاتی نیز گفت‌وگوهایی انجام داده که همین موضوع می‌تواند اهمیت حضورش را دوچندان کند.

در هر صورت، این سفر می‌تواند هم به تحولات آینده مرتبط باشد و هم صرفاً در راستای حفظ ارتباطات انجام شده باشد، بدون آنکه در کوتاه‌مدت پیامد مشخصی داشته باشد.