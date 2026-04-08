فرماندار شفت: ۹۰ درصد آواربرداری روستای عثماوندان به پایان رسید

ارسلان مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک پیروزی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم،به تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به منطقه آسیب‌دیده از جنگ در روستای عثماوندان پرداخت و با اشاره به امدادرسانی سریع پس از وقوع حادثه اظهار داشت: تمامی نیروهای خدماتی و امدادی در دقایق اولیه در محل حاضر شدند و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارزیابی دقیق خسارات را در کوتاه‌ترین زمان انجام داد.

فرماندار شفت با بیان اینکه ۳۲ واحد مسکونی متعلق به ۳۳ خانوار در این حادثه آسیب دیده‌اند، تصریح کرد: از این تعداد، ۶ واحد مسکونی به‌طور کامل تخریب شده است. همچنین ۳ واحد تجاری و ۱۶ دستگاه خودرو نیز دچار خسارت شده‌اند.

مقیمی با تأکید بر پیشرفت قابل توجه عملیات آواربرداری خاطرنشان کرد: آواربرداری ۶ واحد کاملاً تخریب شده به بیش از ۹۰ درصد رسیده و این فرآیند تا فردا به‌طور کامل به اتمام خواهد رسید.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان شفت در ادامه به اقدامات حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: تمامی مراحل اداری پرداخت وام ودیعه مسکن به اتمام رسیده و به‌زودی به حساب خانوارهای آسیب‌دیده واریز می‌شود.

مقیمی در پایان با اشاره به هماهنگی با سازمان نظام مهندسی شهرستان افزود: تمامی عوارض صدور پروانه ساختمانی برای این خانواده‌ها به‌طور کامل رایگان است تا روند بازسازی با سرعت هرچه تمام‌تر آغاز شود.