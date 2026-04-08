نتایج ارزشیابی واحدهای تحقیقات توسعه بالینی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر شیرین جلالی نیا، ضمن اعلام این خبرافزود: واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانهای آموزشی، یکی از مهمترین و اثربخش ترین ساختارهایی هستند که مبتنی بر بیش از دو دهه برنامه ریزی و پیگیری مدام نقش ارزنده‌ای را در ایجاد و تحکیم پیوند تحقیقات بالینی و کاربردی ایفا می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در ارزشیابی سال 1404 واحدهای توسعه تحقیقات بالینی، تعداد 103 واحد از 43 دانشگاه علوم پزشکی در دو محور کلان ظرفیت سازی تحقیقات و دستاوردها و برون دادهای مورد انتظار، بر اساس ده شاخص اصلی به رقابت پرداختند.

به گفته رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر اساس این ارزشیابی، واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان نمازی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیمارستان بقیه‌ا... (عج) از دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج) و بیمارستان ولیعصر (عج) از دانشگاه علوم پزشکی فسا، به ترتیب صدر نشین برترین های این رقابت در دانشگاه های تیپ یک، دو و سه بودند.

جلالی نیا ضمن تشکر از همکاری و تعامل مستمر تمامی معاونین تحقیقات و فناوری و مجموعه های تحت تولیت در انجام این فرایند، بر اهمیت نقش کارشناسان این واحدها تاکید و اعلام کرد که حمایت های مربوط به رتبه های سه گانه برتر در هر یک از تیپ های دانشگاهی تمهید شده است.

وی ادامه داد: در تخصیص اخیر نیز برای 15 واحد برتر در بیمارستان های نمازی شیراز، قائم (عج) مشهد، امام رضا (ع) کرمانشاه، امام رضا (ع) تبریز، شفا کرمان، گلستان اهواز، بقیه ا... تهران، شهید بهشتی کاشان، نمازی گیلان، امام خمینی (ره) ارومیه، کوثر سمنان، شهدای خلیج فارس بوشهر، علی ابن ابیطاب (ع) فسا، امام خمینی (ره) جیرفت و گنجویان دزفول محقق شده است و در برنامه ریزی صورت گرفته واحدهایی که دارای دستاورهای ویژه و رویکردهای نوآورانه بوده اند نیز مورد تشویق و حمایت قرار خواهند گرفت.