۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

کتابخانه مرکزی کرمانشاه به پاتوق فرهنگی شهروندان تبدیل می‌شود

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با تأکید بر تحول در تولید محتوای فرهنگی و تکمیل زیرساخت‌ها در سال ۱۴۰۵ گفت: کتابخانه مرکزی کرمانشاه باید به پاتوق فرهنگی شهروندان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با تشریح رویکردهای فرهنگی استان در سال جدید، بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت ارتباط مردم با کتاب از طریق ابزارهای نوین فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوع سهم نیم‌درصد کتابخانه‌ها اظهار کرد: اعتباری که از این محل توسط مرکز برداشت می‌شود باید به‌صورت شفاف مشخص شود و انتظار می‌رود این منابع برای پرداخت حقوق نیروهای قراردادی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در خود استان هزینه شود.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: ضروری است موضوع برداشت این اعتبارات به‌طور دقیق بررسی شود و مطالبه مدیریت استان بازگشت مبالغ برداشت‌شده به حساب استان است؛ همچنین اگر این منابع برای پرداخت حقوق نیروهای قراردادی و خدماتی صرف می‌شود، باید این فرآیند کاملاً شفاف و قابل پیگیری باشد.

حبیبی با تأکید بر تغییر رویکرد کتابخانه‌ها از فعالیت صرفاً فیزیکی به سمت فعالیت‌های محتوایی گفت: کتابخانه‌ها نباید تنها به امانت کتاب محدود شوند بلکه تولید محتوا در قالب‌های هنری همچون شعر، فیلم، کاریکاتور و برنامه‌هایی مانند شاهنامه‌خوانی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: هدف اصلی مطالعه رسیدن به مرحله عمل است؛ به‌گونه‌ای که خروجی کتاب‌خوانی بتواند در قالب آثار فرهنگی اثرگذار مانند فیلم، شعر و فعالیت‌های هنری نمود پیدا کند.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به پیگیری مسائل در سطح ملی بیان کرد: برای حل مشکلات مالی و اداری استان، نیازی به پیگیری‌های پراکنده نیست و این موضوعات از سوی مدیریت ارشد استان در مرکز دنبال خواهد شد.

حبیبی در پایان با اشاره به اهمیت تکمیل کتابخانه مرکزی کرمانشاه تصریح کرد: این مجموعه می‌تواند به پاتوق فرهنگی شهروندان تبدیل شود و با همکاری شهرداری و سازمان مدیریت، باید زمینه رفع موانع و ساماندهی منابع مالی کتابخانه‌ها فراهم شود تا خدمات فرهنگی به مردم با کیفیت بیشتری ادامه یابد.

