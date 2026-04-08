به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه با تشریح رویکردهای فرهنگی استان در سال جدید، بر ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام و تقویت ارتباط مردم با کتاب از طریق ابزارهای نوین فرهنگی تأکید کرد.
وی با اشاره به موضوع سهم نیمدرصد کتابخانهها اظهار کرد: اعتباری که از این محل توسط مرکز برداشت میشود باید بهصورت شفاف مشخص شود و انتظار میرود این منابع برای پرداخت حقوق نیروهای قراردادی و توسعه زیرساختهای فرهنگی در خود استان هزینه شود.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: ضروری است موضوع برداشت این اعتبارات بهطور دقیق بررسی شود و مطالبه مدیریت استان بازگشت مبالغ برداشتشده به حساب استان است؛ همچنین اگر این منابع برای پرداخت حقوق نیروهای قراردادی و خدماتی صرف میشود، باید این فرآیند کاملاً شفاف و قابل پیگیری باشد.
حبیبی با تأکید بر تغییر رویکرد کتابخانهها از فعالیت صرفاً فیزیکی به سمت فعالیتهای محتوایی گفت: کتابخانهها نباید تنها به امانت کتاب محدود شوند بلکه تولید محتوا در قالبهای هنری همچون شعر، فیلم، کاریکاتور و برنامههایی مانند شاهنامهخوانی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: هدف اصلی مطالعه رسیدن به مرحله عمل است؛ بهگونهای که خروجی کتابخوانی بتواند در قالب آثار فرهنگی اثرگذار مانند فیلم، شعر و فعالیتهای هنری نمود پیدا کند.
استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به پیگیری مسائل در سطح ملی بیان کرد: برای حل مشکلات مالی و اداری استان، نیازی به پیگیریهای پراکنده نیست و این موضوعات از سوی مدیریت ارشد استان در مرکز دنبال خواهد شد.
حبیبی در پایان با اشاره به اهمیت تکمیل کتابخانه مرکزی کرمانشاه تصریح کرد: این مجموعه میتواند به پاتوق فرهنگی شهروندان تبدیل شود و با همکاری شهرداری و سازمان مدیریت، باید زمینه رفع موانع و ساماندهی منابع مالی کتابخانهها فراهم شود تا خدمات فرهنگی به مردم با کیفیت بیشتری ادامه یابد.
