به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در دیدار با مسئولان اتاق بازرگانی سمنان و جمعی از فعالان اقتصادی در دفتر خود به تحمیل جنگ اخیر توسط دشمن آمریکایی - صهیونیستی به ایران اسلامی اشاره کرد و با یادآوری زیاده‌طلبی و تمامیت‌خواهی دشمنان ایران گفت: ما اگر تسلیم استکبار جهانی شویم، هیچ کشوری با ما کاری نخواهد داشت؛ اما ذلت پذیرش ظلم هیچگاه در مکتب ما تحمل نشده و امت امام حسین(ع) حرّیت خود را تحت هیچ شرایطی از دست نخواهد داد.

وی به حجم بالای ذخایر آفندی و پدافندی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: سردارانی همچون سردار طهرانی‌مقدم و دیگر افراد برای خالی نماندن دست نظام جمهوری اسلامی در شرایط جنگی امروز تلاش‌های فراوانی کردند و البته به این سبب، مزد و اجر مضاعفی خواهند داشت.

امام جمعه سمنان با یادآوری کمبود تسلیحات نظامی و نیز ارزاق و کالای اساسی در دوران هشت‌سال دفاع‌مقدس گفت: در آن زمان با وجود سختی‌ها، کمبودها و طولانی بودن جنگ با رژیم بعث عراق، مردم ایران همچنان پای کار انقلاب و رهبری بودند؛ البته نقش بخش خصوصی هم در آن دوران و هم در حال حاضر بدیهی و انکارناپذیر است.

مطیعی تسهیلگری دولت برای بخش خصوصی در شرایط پیچیده کشور را ضروری دانست و گفت: استاندار محترم سمنان و دیگر مسئولان با برگزاری جلسات متعدد در جهت رفع مشکلات و تسهیل امور بخش خصوصی اقدام کرده‌اند و همچنان باید تلاش کرد تا مبادا شرایط جنگی، فشار مضاعفی را بر قشر پرتلاش کارگری تحمیل کند.

مطیعی با یادآوری میدان‌داری اقشار مختلف مردم به خصوص قشر کارگر در خیابان‌ها برای حمایت از وطن تصریح کرد: بسیاری از این زحمتکشان، از کارگران تا پاکبان‌ها و دیگر مشاغل، در ساعات نخست صبح باید در محل کار خود حضور یابند لکن با این وجود شب‌ها نیز پا به پای اقشار گوناگون مردم، به حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح می‌پردازند.

وی همچنین به ناکافی بودن بهره اقتصادی جمهوری اسلامی از نعمت تنگه هرمز از آغاز انقلاب تاکنون اشاره و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران ۴۷ سال در استفاده از تنگه هرمز نجابت به خرج داد و امروز به علت تجاوزات و ادعاهای بی‌شرمانه دشمنان، وقت آن رسیده تا با وضع قوانین مقتضی از این تنگه برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده شود و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حال اقداماتی در همین زمینه هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان ادامه داد: طبق نظر کارشناسان، استفاده از ریال برای دریافت عوارض تنگه هرمز موجب افزایش ارزش پول ملی خواهد شد چراکه هر کشوری باید نسبت به حفظ ارزش پول ملی خود تعصب داشته باشد.

مطیعی با اشاره به تحمیل آسیب‌هایی به تأسیسات مهم و صنایع گوناگون کشور در جنگ اخیر خاطرنشان کرد: با وجود تمام تهدیدات و تخریب‌های صورت گرفته در کشور، هیچ کمبودی در خصوص کالای اساسی احساس نمی‌شود که این امنیت غذایی، مرهون اتحاد و انسجام ملی و نیز تعامل و هماهنگی صنعتگران، فعالان اقتصادی و دولت است.