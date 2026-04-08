بیعت بانوی ملی پوش جوان کرمانی با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، ریحانه ایرانمنش، دارنده مدال نقره پارا آسیایی در رشته پارادوومیدانی درمورد اتفاقات اخیر کشور گفت: شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، فرماندهان و هموطنانم را به محضر حضرت ولیعصر(عج)، مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عزیز تسلیت عرض می کنم و حملات وحشیانه آمریکا جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به خاک پاک میهن عزیزمان ایران را به شدت محکوم می‌نمایم.

وی افزود: این‌گونه اقدامات نه‌تنها خلاف قوانین بین‌المللی و اصول انسانی است، بلکه نشان‌دهنده ترس دشمنان از اقتدار و استقلال ملت ایران است. ایران سرزمین صلح و دوستی است.

وی با بیان اینکه ملت ما در برابر هر تهدید و تجاوزی با روحیه ایثار و با وحدت، ایمان و غیرت ملی می‌ایستد گفت: من از دیار سردار دل‌ها و به‌ عنوان عضو کوچکی از جامعه ورزش کشور که افتخار برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین‌المللی داشته‌ام به همراه مردم کشورم با مقام معظم رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه ای بیعت می‌کنم و اعلام می‌دارم ما ورزشکاران، فرزندان ایران هستیم و در میدان ورزش برای افتخارآفرینی و در میدان جنگ برای دفاع از وطن، در خط مقدم تا پای جان برای ایران جانمان ایستاده‌ایم.