به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی در جمع مردم ولایتمدار گرمسار در رژه خودرویی اقتدار و پیروزی، حضور پرشور مردم در صحنه خیابان و ایستادگی پای ارزش های انقلاب اسلامی را عامل اصلی اقتدار کشور در مقابل دشمن دانست و بیان کرد: مردم ما پشتیبان نیروهای مسلح هستند.

وی با گرامیداشت یاد همه شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر و رهبر شهید انقلاب اسلامی، افزود: نشان عظمت رهبر شهید انقلاب اسلامی این است که نه تنها خللی در نظام اسلامی ایران پدید نیامده بلکه پس از ایشان فرزند برومندان شان مسیر حفظ انقلاب اسلامی و کشورمان را ادامه خواهد داد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: هرچه از روز شهادت رهبر می‌گذرد، انسجام قوی‌تر و دفاع موفق‌تر شده و این نشان از عزم و اراده راسخ مردم انقلابی کشورمان دارد.

عربی همچنین با بیان اینکه موفقیت اخیر هوافضای سپاه مایه غرور ملت شده است، تاکید کرد: حضور رهبر انقلاب اسلامیدر اتاق جنگ، نویدبخش پیروزی‌های آینده است.

وی همچنین اعلام کرد: امروز خطرناک‌ترین سم برای کشور، نه آمریکاست و نه اسرائیل، بلکه اختلاف است. دشمن به دنبال اختلاف‌افکنی میان مسئولان است اما به مردم اطمینان می دهیم که چنین اتحادی برای حفظ این مرز و بوم سابقه نداشته و این برکت خون رهبر شهید انقلاب اسلامی است.