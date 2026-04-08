  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

کش و قوس برای ادامه لیگ؛

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس این بار علیه تراکتور/ نامه تهدیدآمیز رسید!

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس این بار علیه تراکتور/ نامه تهدیدآمیز رسید!

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ و فدراسیون پاسخ تراکتوری‌ها را داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال پس از برگزاری جلسات متوالی با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون و مدیران عامل باشگاه ها همچنان در حال بررسی نسخه های متعدد پس از تعطیلی لیگ بیست‌وپنجم به دلیل حمله دشمن متخاصم به کشور است.

با این حال باشگاه تراکتور در بیانیه‌ای کنایه آمیز نسبت به باشگاه هایی که اعتراض به برگزاری بازی ها برای تعیین تکلیف قهرمان لیگ برتر فصل جاری دارد به پرسپولیس کنایه زد و آنها را فاقد جایگاه برای تصمیم گیری دانست.

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه ای به سازمان لیگ و رونوشت به فدراسیون به طور رسمی، چنین بیانیه‌ای از سوی تراکتور را بی جهت دانست و نوعی بر هم زدن تعامل ملی در روزهای اخیر دانست.

حدادی خواستار برخورد با صادرکنندگان این بیانیه شد و چنین نوشته هایی را چیزی جز تفرقه افکنی بین باشگاه های لیگ برتری ندانست.

کد مطلب 6795503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      3 1
      پاسخ
      آقا هفت امتیاز عقبی جایگاهی نداری

    پربازدیدها

    پربحث‌ها