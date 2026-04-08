به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین عصر چهارشنبه در سوگواره ادبی شعری برای ققنوس ویژه چهلمین روز شهادت قائد امت آیت الله سید علی خامنه‌ای که با حضور آیت‌الله نورمفیدی در بیت الزهرا برگزار شد، اظهار کرد: جامعه هنری همواره در بزنگاه‌های مهم در کنار مردم و نظام ایستاده و نقش مؤثری در تقویت تاب‌آوری اجتماعی ایفا کرده است.

وی با تقدیر از همراهی هنرمندان در حوزه‌های مختلف از جمله شعر، کتاب و سایر رشته‌های فرهنگی و هنری افزود: در یک سال گذشته و در جریان تحولات و شرایط خاص کشور، هنرمندان استان گلستان همگام با هنرمندان سراسر کشور، حضوری فعال و اثرگذار داشته‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به شرایط متفاوت جنگ اخیر گفت: آنچه این مقطع را متمایز می‌کند، وقوع برخی رخدادهای تلخ در همان ساعات ابتدایی است که عمق فاجعه را نشان می‌دهد و مسئولیت هنرمندان را برای بازتاب این واقعیت‌ها دوچندان می‌کند.

گلچین ادامه داد: حوادثی همچون شهادت جمعی از دانش‌آموزان و خانواده‌ها، نمونه‌ای از جنایات جنگی است که وجدان‌های بیدار در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و بیان هنری این وقایع می‌تواند نقش مهمی در آگاهی‌بخشی جهانی داشته باشد.

وی با تأکید بر رسالت هنرمندان خاطرنشان کرد: ثبت و روایت این رخدادها از طریق ابزارهای هنری، از جمله شعر، ادبیات و هنرهای تجسمی، اقدامی ماندگار است که می‌تواند حقیقت را در حافظه تاریخی ملت‌ها تثبیت کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به ظرفیت بالای هنرمندان استان گفت: انتظار می‌رود جامعه هنری با بهره‌گیری از خلاقیت و تعهد خود، این مقطع حساس را به‌درستی روایت کرده و نقش خود را در تبیین حقایق ایفا کند.