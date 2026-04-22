مهدی رضوان‌مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی فروردین‌ماه سال جاری در مجموع یک‌هزار و ۱۸۵ مورد حادثه در حوزه آب و فاضلاب منطقه یک کرمانشاه شناسایی و برطرف شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۷۰۹ مورد مربوط به حوادث شبکه و انشعابات آب و ۴۷۶ مورد نیز مربوط به خطوط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب بوده که با تلاش نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شده‌اند.

مدیر امور آبفای منطقه یک کرمانشاه با قدردانی از تلاش کارکنان حوزه بهره‌برداری بیان کرد: نیروهای عملیاتی این مجموعه به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش هستند و در صورت بروز هرگونه حادثه در شبکه‌های آب و فاضلاب، بلافاصله برای رفع مشکل وارد عمل می‌شوند.

وی تأکید کرد: تلاش شده است تمامی این حوادث در سریع‌ترین زمان ممکن مدیریت و رفع شود تا کمترین اختلال در روند خدمت‌رسانی به شهروندان ایجاد شود.

رضوان‌مدنی در پایان از شهروندان کرمانشاهی خواست در صورت مشاهده هرگونه حادثه در شبکه‌های آب و فاضلاب، موضوع را از طریق شماره ۱۲۲ که مرکز ارتباطات مردمی و رسیدگی به حوادث شرکت آب و فاضلاب استان است، در هر ساعت از شبانه‌روز اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.