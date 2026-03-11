انتخاب آیت الله «سید مجتبی خامنه ای» دشمنان را نا امید کرد

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت قائد شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای که امت اسلام و آزادی خواهان جهان، مصیب زده و عزادار این حادثه تلخ هستند ، اظهار کرد: حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای از شایستگی، صلاحیت، تهذیب نفس و معنویت خاصی برخوردارند.

وی با تبریک انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی گفت: انتخاب رهبر جدید گامی برای اعتلای کشور است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای آغاز فصل جدید انقلاب اسلامی است گفت: دوران رهبری جدید سرشار از سعادت خواهد بود.

خنفری در خاتمه گفت: ملت ایران با تاریخ ریشه‌دار و افتخارات ملی، همواره پرچم اسلام و تشیع را برافراشته و در صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی حضور داشته‌اند. امروز نیز با بیعت دوباره خود نشان دادند که پایبند به ولایت و آرمان‌های امام و شهدا هستند.