۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

روند بازسازی مناطق آسیب دیده ارومیه تسریع یابد

ارومیه - فرماندار ارومیه بااشاره به روند بازسازی و بهسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ رمضان در شهرستان گفت: روند بازسازی باید تسریع یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان عیوضلو، روز چهارشنبه در بازدید با مدیرکل بنیاد مسکن استان از مساکن آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی اخیر در این شهرستان بر ضرورت تسریع در جبران خسارات و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول برای بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط عادی به این مناطق تأکید کرد.

فرماندار ارومیه ادامه داد: مرحله اسکان اضطراری پایان یافته، اسکان موقت خانوارهای مناطق آسیب دیده آغاز شده است.

عیوضلو همچنین بااشاره به اقدامات دولت در مساعدت به آسیب دیدگان از تجاوز اخیر، گفت: تسهیلان ودیعه مسکن تا ۷۰۰ میلیون تومان متناسب با ارزش مناطق به خانوارهای آسیب دیده پرداخت می‌شود.

کد مطلب 6795614

