فرانسه: حملات اسرائیل به لبنان غیرقابل قبول و غیرقابل تحمل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه فرانسه با محکوم کردن حملات گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان تأکید کرد که توافق آتش بس باید لبنان را نیز شامل شود.
بر اساس این گزارش، «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه در واکنش به تشدید حملات رژیم اسرائیل به لبنان گفت: «حملات اسرائیل به لبنان غیرقابلتحمل و غیرقابلقبول است».
او افزود که پاریس حملات گسترده اسرائیل به خاک لبنان را بهشدت محکوم میکند.
روز گذشته هم امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان را محکوم و این حملات را «بیضابطه» توصیف کرد.
بر اساس این گزارش، ماکرون هشدار داد که این اقدامات مستقیماً آتشبسی را که بهتازگی برقرار شده، تهدید میکند و لبنان بهطور ضروری باید بخشی از این آتش بس باشد».
وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با رئیسجمهور و نخستوزیر لبنان گفتوگو و «همبستگی کامل فرانسه» را در برابر این حملات اسرائیل به مقامات لبنانی ابراز کرده است.
ماکرون تصریح کرد: ما این حملات را با شدیدترین لحن ممکن محکوم میکنیم؛ حملاتی که «تعداد بسیار زیادی از قربانیان غیرنظامی» را بر جای گذاشته است.
رئیسجمهور فرانسه همچنین بر «ضرورت حفظ تمامیت ارضی لبنان» تأکید کرد و «عزم فرانسه» را برای حمایت از مقامات لبنانی در تلاشهایشان برای تقویت حاکمیت کشور یادآور شد.
پیشتر هم کشورهای انگلیس و استرالیا هم خواستار گنجانده شدن لبنان در توافق آتشبس ایران و آمریکا شده بودند.
