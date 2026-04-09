آژیر مرگ در فلسطین اشغالی/ محکومیت جهانی «بربریت صهیونیستی» در لبنان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض آتش بس از سوی این رژیم و همچنین پاسخ حزب الله به این اقدامات تجاوزکارانه همچنان ادامه دارد.



الجزایر: وحشی‌گری و بربریت اسرائیل در لبنان را محکوم می‌کنیم

وزارت خارجه الجزایر با صدور بیانیه‌ای به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در لبنان واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: ما حملات وحشیانه و بربریت اسرائیل در مناطق مختلف لبنان را که همچنان ادامه دارد، به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم.

وزارت امور خارجه اعلام کرد که این کشور همبستگی کامل خود را با رهبری و مردم لبنان در این شرایط دشوار ابراز می‌دارند.

این بیانیه خواستار بسیج تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به این تجاوز آشکار است که حاکمیت، امنیت و ثبات لبنان را هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه حملات گسترده و ناگهانی را در سراسر لبنان، از جمله حملات شدید به بیروت، پایتخت لبنان، انجام داد. این حملات پس از اعلام آتش بس موقت در جنگ منطقه ای بین ایران و آمریکا صورت گرفت که قرار بود شامل رژیم صهیونیستی و حملات آن به لبنان نیز باشد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بر عملیات جنگی تل آویو در لبنان تأثیر ندارد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی که بی سابقه ترین حملات صورت گرفته طی سالهای اخیر به لبنان بود، منجر به شهادت ۲۰۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شد. ارتش رژیم صهیونیستی در این حملات بیش از ۱۰۰ نقطه غیر نظامی را در ۱۰ دقیقه هدف حملات گسترده و وحشیانه خود قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله رهبران حزب‌الله و زیرساخت‌های نظامی آن را هدف قرار داده است، در حالی که مقامات لبنانی تأکید کردند که تعداد زیادی از غیرنظامیان در این حملات شهید یا زخمی شده‌اند.

امروز در لبنان چه خبر است؟ تل‌آویو دوباره آتش‌بس را نقض کرد

رژیم صهیونیستی امروز در تازه‌ترین تجاوزهای خود به اراضی لبنان منطقه جویا در صور را هدف تجاوز هوایی خود قرار داد.

در همین رابطه منابع رسانه ای اعلام کردند که منطقه بریقع در روستای نبطیه در جنوب لبنان نیز هدف حملات پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش ۵ حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک تول در منطقه النبطیه لبنان تنها طی یک ساعت رخ داده است.

خبرنگار المیادین همچنین از حمله رژیم صهیونیستی به منطقه دیر الزهرانی خبر داد.

در شهرک الخرایب واقع در صیدا در جنوب لبنان نیز رژیم صهیونیستی یک خودرو را هدف حمله موشکی خود قرار داد.

منطقه المنصوری در صور از دیگر اهداف حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان بود.

صهیونیست‌ها همچنین در ادامه نقض مفاد ۱۰ گانه آتش بس منطقه‌ای بین ایران و آمریکا که بنا به نصّ صریح آن شامل توقف حملات صهیونیستی به سایر ارکان محور مقاومت از جمله لبنان نیز می شود، شهرک صیر الغریبه در جنوب لبنان را نیز بمباران کردند.

شلیک ۲۵ موشک حزب الله به سرزمین‌های اشغالی طی ۲ ساعت

رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که حزب الله لبنان تنها طی دو ساعت، بیش از ۲۵ موشک به سمت کریات شمونا واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده‌ است.

بنا بر اذعان رسانه‌های صهیونیست، یک ساختمان در کریات شمونا مورد اصابت موشک قرار گرفت و صدای آژیرهای خطر بارها در تمام منطقه بلند شد.

رسانه های صهیونیستی همچنین اعلام کردند که شهرک‌نشینان کریات شمونا از ۳ ساعت پیش تاکنون در پناهگاه‌ها هستند.

بنا بر اعلام این رسانه ها، ساکنان کریات شمونا و دیگر شهرک‌های مرزی از ۳ ساعت پیش تاکنون به صورت مستمر در پناهگاه‌ها هستند و صدای آژیرهای خطر این شهر و منطقه دشت حوله در الجلیل علیا قطع نمی شود.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین از فعال شدن آژیرهای خطر در منطقه مسکاف عام در اصبع الجلیل خبر می دهند.

مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که خون شهدا و مجروحان لبنانی به هدر نخواهد رفت. مقاومت همچنین تأکید کرد که این پاسخ تا زمانی که تجاوزات اسرائیل و آمریکا علیه لبنان و مردم آن متوقف شود، ادامه خواهد داشت.

اتحادیه اروپا: اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کند

اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه نسبت به پیامدهای تشدید تنش بر توافق آتش‌بس بین آمریکا و ایران هشدار داد و از رژیم صهیونیستی خواست حملات خود به لبنان را متوقف کند.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم شمول لبنان در توافق آتش‌بس با ایران تاکید کرد و در این رابطه گفت که اقدامات رژیم صهیونیستی، آتش‌بس بین آمریکا و ایران را تحت فشار شدید قرار می‌دهد.

انگلیس تشدید تنش در لبنان را محکوم کرد

جان هیلی وزیر دفاع انگلیس ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان، بدون نام بردن از این رژیم اعلام کرد: ما تشدید تنش در لبنان را محکوم می‌کنیم و خواستار مهار درگیری بین اسرائیل و لبنان در چارچوب توافق آتش‌بس هستیم.

هیلی گفت که از توافق آتش‌بس در ایران استقبال می‌کند و خواستار استمرار آتش بس بوده و نقش خود را برای تقویت آتش بس ایفا خواهد کرد.

پیش از این «ایوت کوپر» وزیر امور خارجه انگلیس نیز گفت که نام لبنان باید در توافقنامه آتش بس بین آمریکا و ایران گنجانده شود.

وی در ادامه افزود: ما به تمدید توافق آتش بس تمایل داریم تا لبنان را نیز شامل شود.

کوپر بدون محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان هشدار داد: تنش‌زایی روز گذشته از جانب اسرائیل در لبنان بسیار ویرانگر بود.

آژیر مرگ در شمال فلسطین اشغالی/ موشک‌باران کریات شمونه و المطله

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض توافق آتش‌بس توسط دشمن و پس از آنکه مقاومت به آتش‌بس پایبند ماند و دشمن به آن پایبند نبود، مجاهدان مقاومت اسلامی، شهرک صهیونیست نشین «کریات شمونه» را ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۹ آوریل ۲۰۲۶ با رگبار موشک هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان در بیانیه دیگری از حمله موشکی به دو شهرک صهیونیست نشین کریات شمونة و المطلة در شمال فلسطین اشغالی در ساعت ۱۰:۵۰ صبح امروز خبر داد.

در تازه ترین تحولات میدانی، آژیر حمله موشکی حزب الله در شهرک های صهیونیست نشین مرگلیوت و مسکاف عام در منطقه اشغالی اصبع الجیل به صدا درآمد.

آژیر خطر در کریات شمونه و اطراف‌ آن هم بارها در پی رصد حمله موشکی از جنوب لبنان به صدا درآمد.

شهرک اشغالی آویویم در الجلیل غربی هم یکی دیگری از مناطقی است که آژیر خطر در آن شنیده شده است.

منابع محلی از شنیده شدن صدای دست‌کم چهار انفجار در آسمان منطقه مرجعیون پس از حمله موشکی از لبنان و تلاش پدافند ارتش اشغالگر برای مقابله با آن خبر داد.

اسپانیا: اسرائیل با حمله به لبنان آتش بس را نقض کرد

وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که سفارت این کشور در تهران بازگشایی می شود.

بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که «من به سفیرمان در تهران دستور داده‌ام که بازگردد، کار را مجدداً آغاز و سفارت‌مان را بازگشایی کند، تا از هر جبهه ممکن، از جمله خود پایتخت ایران، در تلاش‌ها برای صلح مشارکت کنیم.»

وزیر امور خارجه اسپانیا همچنین گفت: اسرائیل روز گذشته آتش بس و قوانین بین المللی را با دهها حمله به لبنان نقض کرد.

«خوزه مانوئل آلبارس» خاطرنشان کرد که رژیم اسرائیل پلها و زیرساختها را برای جدا کردن مناطق جنوب رودخانه لیتانی در جنوب لبنان، تخریب می کند.

آلبارس همچنین در ایکس نوشت: لبنان باید در آتش‌بسی که امروز در خاورمیانه به‌دست آمده، گنجانده شود. من با همتای لبنانی‌ام، یوسف رجی، گفت‌وگو کردم تا حمایت از حاکمیت این کشور، رد حملات حزب‌الله و اسرائیل و نیز حمایت از یونیفیل را به او منتقل کنم.

سفارت اسپانیا در تاریخ ۷ مارس به دلیل تحاوز و حمله نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران به‌طور موقت تعطیل شده بود.

فرانسه: حملات اسرائیل به لبنان غیرقابل تحمل است

وزیر امور خارجه فرانسه با محکوم کردن حملات گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان تأکید کرد که توافق آتش بس باید لبنان را نیز شامل شود.

بر اساس این گزارش، «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه در واکنش به تشدید حملات رژیم اسرائیل به لبنان گفت: «حملات اسرائیل به لبنان غیرقابل‌تحمل و غیرقابل‌قبول است».

او افزود که پاریس حملات گسترده اسرائیل به خاک لبنان را به‌شدت محکوم می‌کند.

روز گذشته هم امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان را محکوم و این حملات را «بی‌ضابطه» توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، ماکرون هشدار داد که این اقدامات مستقیماً آتش‌بسی را که به‌تازگی برقرار شده، تهدید می‌کند و لبنان به‌طور ضروری باید بخشی از این آتش بس باشد».

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر لبنان گفت‌وگو و «همبستگی کامل فرانسه» را در برابر این حملات اسرائیل به مقامات لبنانی ابراز کرده است.

ماکرون تصریح کرد: ما این حملات را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کنیم؛ حملاتی که «تعداد بسیار زیادی از قربانیان غیرنظامی» را بر جای گذاشته است.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین بر «ضرورت حفظ تمامیت ارضی لبنان» تأکید کرد و «عزم فرانسه» را برای حمایت از مقامات لبنانی در تلاش‌هایشان برای تقویت حاکمیت کشور یادآور شد.

انهدام خودرو زرهی رژیم صهیونیستی با موشک حزب الله

مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور دو بیانیه از تداوم حملات خود به رژیم صهیونیستی تا پایبندی این رژیم به آتش‌بس خبر داد.

در بیانیه های حزب الله آمده است: مجاهدان مقاومت اسلامی برای دفاع از لبنان و مردم آن، ساعت ۰۸:۴۲ صبح امروز پنج شنبه به وقت بیروت یک دستگاه خودرو نظامی «نمر» ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک «الطیبه» در جنوب لبنان با موشک هدایت شونده به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

حزب الله همچنین اعلام کرد که رزمندگان مقاومت نظامیان رژیم صهیونیستی را داخل خانه ای در شهرک الطیبه با پهپاد تهاجمی به طور مستقیم هدف قرار داده است.

در تازه ترین تحولات میدانی هم آژیر خطر در شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه و اطراف آن در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

عملیات های حزب الله در حالی انجام می شود که در جدیدترین حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، شهرک های الشهابیه، القلیله و میفدون هدف قرار گرفتند.

خبرگزاری لبنان هم از حمله جنگنده‌های رژیم اشغالگر به شهرک کونین در حومه بنت جبیل در جنوب لبنان خبر داد.

وزیر خارجه انگلیس در بخش دیگری از سخنانش و در حالی که جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که برای جبران خسارت های ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به دریافت غرامت عبور از تنگه هرمز ادامه خواهد داد، مدعی شد که ترانزیت از طریق تنگه هرمز باید رایگان باشد.

اظهارات وزیر خارجه انگلیس در حالی است که نخست وزیر استرالیا هم در واکنش به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض آتش بس گفت: ما معتقدیم که آتش بس باید در مورد لبنان نیز اعمال شود.

تأکید پاکستان بر ضرورت اقدام فوری بین المللی علیه رژیم صهیونیستی

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد حملات مداوم رژیم اسرائیل به لبنان را به شدت محکوم می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین تأکید کرد: ما خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای توقف نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل هستیم.

این وزارتخانه افزود که وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای سعودی خود بر لزوم احترام کامل به آتش‌بس بین ایران و آمریکا تأکید کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، وزیران امور خارجه پاکستان و عربستان سعودی بر لزوم اجرای توافق واشنگتن-تهران برای تضمین صلح پایدار تأکید کردند.

پیشتر هم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور کشورمان، بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به آتش‌بس تأکید و تصریح کرده بود: حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان به‌عنوان بخشی از تفاهم باید فورا متوقف شود.

سازمان ملل: حمله به لبنان تهدید بزرگی برای آتش بس ایران و آمریکا است

سازمان ملل متحد اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان «تهدید بزرگی برای آتش بس میان آمریکا و ایران به شمار می‌رود».

دبیرکل سازمان ملل متحد هم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان را به‌شدت محکوم کرد.

بر اساس بیانیه «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان در اظهاراتی که به طور غیرمعمول شدیداللحن بود، حملات روز چهارشنبه اسرائیل به لبنان را که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شد، محکوم کرد.

طبق این بیانیه، گوترش «تحمیل تلفات به غیرنظامیان را محکوم و تأکید کرد که به شدت نگران افزایش آمار قربانیان غیرنظامی است.»

وی افزود حملات مستمر «خطری جدی برای آتش‌ بس و تلاش‌ها در جهت دستیابی به صلح پایدار و جامع در منطقه ایجاد می‌کند.»

دبیرکل سازمان ملل همچنین از همه طرف‌ها خواست فوراً به خصومت‌ها پایان دهند.

منابع امنیتی رژیم صهیونیستی: حزب الله ۱۵ هزار رزمنده دارد

روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» به نقل از منابع امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حزب الله لبنان بیش از ۱۵ هزار رزمنده در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، اذعان این رسانه صهیونیستی به قدرت مقاومت اسلامی لبنان در حالی است که حزب الله اعلام کرد در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و جنایتی که روز گذشته این رژیم در ضاحیه جنوبی و جنوب لبنان مرتکب شد، بامداد امروز پنج شنبه شهرک صهیونیست‌نشین المناره را در شمال فلسطین اشغالی موشک‌باران کرده است.

در تازه ترین موج حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، منطقه ای مسکونی در شهرک الزراریه در حومه صیدا در جنوب لبنان، هدف حمله قرار گرفت و گزارش ها از شهادت چند تن حکایت دارد.

شهرک العباسیه در جنوب لبنان هم هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت و برخی خبرها حاکی از شهادت دست‌کم ۱۰ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان است.

پاسخ کوبنده حزب الله به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی

مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که بامداد امروز به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی پاسخ داده است.

در بیانیه حزب الله آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض توافق آتش‌بس از سوی دشمن در حالی که مقاومت به آن پایبند بوده است، مجاهدان مقاومت اسلامی، شهرک «المناره» را ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز پنجشنبه ۹ آوریل ۲۰۲۶ با رگبار موشک هدف قرار دادند.

حزب الله تأکید کرد که این پاسخ تا زمان توقف تجاوز اسرائیلی-آمریکایی علیه لبنان و مردم آن ادامه خواهد یافت.

در تازه ترین خبر مربوط به تحولات لبنان، رسانه های رژیم صهیونیستی از به صدا در آمدن آژیر خطر در شهرک صهیونیست نشین «آویویم» در شمال فلسطین اشغالی در پی رصد حمله موشکی از جنوب لبنان خبر دادند.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که ارتش رژیم صهیونیستی با وجود این که لبنان جزء آتش بس میان ایران و آمریکا بوده و حزب الله به آن پایبند بوده است، روز گذشته حملات گسترده‌ و بی سابقه ای را به مناطق مختلف لبنان انجام داد که طی‌آن صدها نفر شهید یا زخمی شدند.

عزای عمومی در لبنان

«نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان اعلام کرد: روز پنج‌شنبه در پی شهدا و مجروحان حملات اسرائیل، عزای عمومی اعلام می‌شود.

این اقدام به دنبال آن صورت می گیرد که وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در نتیجه حملات هوایی روز چهارشنبه رژیم اسرائیل به این کشور، ۱۸۲ نفر شهید و ۸۹۰ تن دیگر زخمی شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد که این آمار نهایی نیست.

آژیر خطر در شمال فلسطین اشغالی

جبهه داخلی رژیم اسرائیل اعلام کرد که آژیرهای هشدار در شهرک‌های المناره و مرگیلیوت در شمال سرزمین های اشغالی به صدا درآمده است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز مدعی شد: یک موشک شلیک‌شده از لبنان به سمت منطقه الجلیل الاعلی رهگیری شده است.

در همین حال، کانال ۱۵ رژیم اسرائیل اعلام کرد: پس از ۹ ساعت آرامش، بار دیگر موشک‌هایی از لبنان به سوی شمال اسرائیل شلیک شده است.

ادعای معاون ترامپ: آتش بس شامل لبنان نیست

«جی دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به جزئیات آتش‌بس و با سر باز زدن از مفاد این آتش بس که لبنان نیز بخشی از این آتش بس است، مدعی شد: این توافق شامل لبنان نمی‌شود.

اظهارات ونس درحالی بیان می شود که سفیر پاکستان در آمریکا در گفت وگو با شبکه سی ان ان بر این اظهارات وی خط بطلان کشید و گفت که لبنان مشمول آتش بس میان ایران و آمریکا می شود.

ونس از ایران خواست برای ادامه روند دیپلماتیک، رویکردی جدی اتخاذ کند، این درحالی است که آمریکا در دوره های گذشته مذاکرات و در میان آنها، میز گفت وگوها را به هم زد و با همراهی اسرائیل جنگی تحمیلی را علیه ایران آغاز کرد.

وی در ادامه ادعای خود افزود: ایرانی‌ها تصور می‌کردند که توافق آتش‌بس شامل لبنان نیز می‌شود، در حالی که چنین نیست.

ونس بدون اشاره به جنایت امروز رژیم اسرائیل در لبنان که در جریان آن تاکنون ۱۸۹ نفر شهید و ۸۹۰ نفر زخمی شدند، به حمایت از رژیم تل آویو پرداخت و ادعا کرد: اسرائیل در لبنان خویشتنداری نشان داده است.

وی در ادامه ادعای خود و بدون اشاره به عهد شکنی کشورش در دوره های گذشته مذاکرات و خروج دولت نخست ترامپ از توافق برجام مدعی شد: ایرانی‌ها باید به‌صورت جدی پای میز مذاکره بیایند.

این مقام آمریکایی در ادامه تهدید ایران مدعی شد: ایرانی‌ها باید گام بعدی را بردارند، در غیر این صورت ترامپ گزینه‌هایی برای بازگشت به جنگ در اختیار دارد.

وی بدون اشاره به سخنان نخست وزیر پاکستان درباره آتش بس میان ایران و آمریکا، ادعا کرد: آنچه گفته‌ایم این است که تمرکز آتش‌بس بر ایران و متحدان واشنگتن، به‌ویژه اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود.