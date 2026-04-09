گلپایگان برای پذیرش مهمانان و اسکان اضطراری شهروندان آماده باش است

احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی مدیریت شهری در حوزه ارتباطات، اظهار کرد:مجموعهای از فعالیتها برای آگاهیبخشی عمومی و ایجاد فضاسازی متناسب با شرایط، در دستور کار قرار گرفته است و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و فرارسیدن اربعین ایشان، به برنامههای اجراشده در ایام شهادت نیز اشاره کرد.
وی افزود:اجرای المانها و نمادهای سوگواری و اکران تبلیغات محیطی، امکانات لازم برای فعالیت مجموعههای مردمی و نهادهای خصوصی جهت انجام برنامههای فرهنگی و ترویجی نیز فراهم شد.
مهاجری همچنین با اشاره به انتخاب رهبر از سوی مجلس خبرگان رهبری، گفت: اقدامات اطلاعرسانی و فضاسازی شهری مرتبط با این رویداد و مراسم بیعت نیز اجرا شده است.
وی یکی از اقدامات ضروری مدیریت شهری در روزهای ابتدایی بحران را معرفی و آمادهسازی مکانهای اسکان اضطراری عنوان کرد و افزود: تابلوهای راهنمای برای هدایت شهروندان در مواقع بحران نصب شده است.
شهردار گلپایگان با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شبانه، یادآورشد: مجموعه شهرداری ضمن حضور در این مراسمات نسبت به برپایی موکب عزاداری، تأمین نیازهای فنی، اجرایی و محتوایی این اجتماعات اقدام کرده است.
مهاجری خاطرنشان کرد:با وجود تهدیدات موجود، ایستگاههای اطلاعرسانی گردشگری و پارکینگهای نوروزی با رعایت اصول پدافند غیرعامل طی تعطیلات فعال بودهاند.
وی ادامه داد:نقشهها راهنمای گردشگری شهر توزیع و تابلوهای راهنمای میهمانان و مسافران نصب شده است.
شهردار گلپایگان تأکید کرد : مجموعه مدیریت شهری گلپایگان همچنان با رویکرد آمادهباش، تداوم خدماترسانی، تقویت ارتباط با شهروندان و اجرای برنامههای فرهنگی و خدماتی متناسب با شرایط روز را در دستور کار دارد.
وی هچنین اظهار امیدواری کرد که با همراهی مردم و همکاری دستگاههای مختلف، شهر بتواند این مقطع حساس را با انسجام، آرامش و برنامهریزی دقیق پشت سر بگذارد.
