حمله حزب الله با موشک کروز به ناو جنگی رژیم صهیونیستی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان تصاویری از حمله با موشک کروز دریایی به یک فروند ناو جنگی رژیم صهیونیستی را در سواحل لبنان پخش کرد.

بر اساس تصاویر منتشر شده این تصاویر روز ۵ آوریل ۲۰۲۶ انجام گرفته است.