به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که حزب الله لبنان تنها طی دو ساعت، بیش از ۲۵ موشک به سمت کریات شمونا واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده‌ است.

بنا بر اذعان رسانه‌های صهیونیست، یک ساختمان در کریات شمونا مورد اصابت موشک قرار گرفت و صدای آژیرهای خطر بارها در تمام منطقه بلند شد.

رسانه های صهیونیستی همچنین اعلام کردند که شهرک‌نشینان کریات شمونا از ۳ ساعت پیش تاکنون در پناهگاه‌ها هستند.

بنا بر اعلام این رسانه ها، ساکنان کریات شمونا و دیگر شهرک‌های مرزی از ۳ ساعت پیش تاکنون به صورت مستمر در پناهگاه‌ها هستند و صدای آژیرهای خطر این شهر و منطقه دشت حوله در الجلیل علیا قطع نمی شود.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین از فعال شدن آژیرهای خطر در منطقه مسکاف عام در اصبع الجلیل خبر می دهند.

مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که خون شهدا و مجروحان لبنانی به هدر نخواهد رفت. مقاومت همچنین تأکید کرد که این پاسخ تا زمانی که تجاوزات اسرائیل و آمریکا علیه لبنان و مردم آن متوقف شود، ادامه خواهد داشت.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه حملات گسترده و ناگهانی را در سراسر لبنان، از جمله حملات شدید به بیروت، پایتخت لبنان، انجام داد. این حملات پس از اعلام آتش بس موقت در جنگ منطقه ای بین ایران و آمریکا صورت گرفت که قرار بود شامل رژیم صهیونیستی و حملات آن به لبنان نیز باشد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بر عملیات جنگی تل آویو در لبنان تأثیر ندارد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی که بی سابقه ترین حملات صورت گرفته طی سالهای اخیر به لبنان بود، منجر به شهادت ۲۰۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله رهبران حزب‌الله و زیرساخت‌های نظامی آن را هدف قرار داده است، در حالی که مقامات لبنانی تأکید کردند که تعداد زیادی از غیرنظامیان در این حملات شهید یا زخمی شده‌اند.