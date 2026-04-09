انگلیس تشدید تنش در لبنان را محکوم کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جان هیلی وزیر دفاع انگلیس ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان، بدون نام بردن از این رژیم اعلام کرد: ما تشدید تنش در لبنان را محکوم می‌کنیم و خواستار مهار درگیری بین اسرائیل و لبنان در چارچوب توافق آتش‌بس هستیم.

هیلی گفت که از توافق آتش‌بس در ایران استقبال می‌کند و خواستار استمرار آتش بس بوده و نقش خود را برای تقویت آتش بس ایفا خواهد کرد.

پیش از این «ایوت کوپر» وزیر امور خارجه انگلیس نیز گفت که نام لبنان باید در توافقنامه آتش بس بین آمریکا و ایران گنجانده شود.

وی در ادامه افزود: ما به تمدید توافق آتش بس تمایل داریم تا لبنان را نیز شامل شود.

کوپر بدون محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان هشدار داد: تنش‌زایی روز گذشته از جانب اسرائیل در لبنان بسیار ویرانگر بود.