به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی امروز در تازه‌ترین تجاوزهای خود به اراضی لبنان منطقه جویا در صور را هدف تجاوز هوایی خود قرار داد.

در همین رابطه منابع رسانه ای اعلام کردند که منطقه بریقع در روستای نبطیه در جنوب لبنان نیز هدف حملات پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش ۵ حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک تول در منطقه النبطیه لبنان تنها طی یک ساعت رخ داده است.

خبرنگار المیادین همچنین از حمله رژیم صهیونیستی به منطقه دیر الزهرانی خبر داد.

در شهرک الخرایب واقع در صیدا در جنوب لبنان نیز رژیم صهیونیستی یک خودرو را هدف حمله موشکی خود قرار داد.

منطقه المنصوری در صور از دیگر اهداف حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان بود.

صهیونیست‌ها همچنین در ادامه نقض مفاد ۱۰ گانه آتش بس منطقه‌ای بین ایران و آمریکا که بنا به نصّ صریح آن شامل توقف حملات صهیونیستی به سایر ارکان محور مقاومت از جمله لبنان نیز می شود، شهرک صیر الغریبه در جنوب لبنان را نیز بمباران کردند.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه حملات گسترده و ناگهانی را در سراسر لبنان، از جمله حملات شدید به بیروت، پایتخت لبنان، انجام داد. این حملات پس از اعلام آتش بس موقت در جنگ منطقه ای بین ایران و آمریکا صورت گرفت که قرار بود شامل رژیم صهیونیستی و حملات آن به لبنان نیز باشد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بر عملیات جنگی تل آویو در لبنان تأثیر ندارد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی که بی سابقه ترین حملات صورت گرفته طی سالهای اخیر به لبنان بود، منجر به شهادت ۲۰۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شد. ارتش رژیم صهیونیستی در این حملات بیش از ۱۰۰ نقطه غیر نظامی را در ۱۰ دقیقه هدف حملات گسترده و وحشیانه خود قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله رهبران حزب‌الله و زیرساخت‌های نظامی آن را هدف قرار داده است، در حالی که مقامات لبنانی تأکید کردند که تعداد زیادی از غیرنظامیان در این حملات شهید یا زخمی شده‌اند.