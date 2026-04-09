۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

ترامپ بازنده نبرد با ایران است؛ برگ برنده دست ملت

سمنان- نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر شکست قطعی ترامپ در تقابل با ایران گفت: توافق احتمالی آینده هیچ شباهتی به برجام ندارد و همه اذعان دارند که دشمن در این نبرد مغلوب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر پنجشنبه در اجتماع مردم سمنان در اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی، بیان کرد: همه اعضایی که در شورایعالی امنیت هستند از رئیس جمهور و هم رئیس جمهور و ... اعلام کرده اند که گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه اگر توافقی پیگیری شده از توجه خاص امام جامعه مسلمین است و خیال مردم ما باید راحت باشد، افزود: اگر توافقی حاصل شود باید مردم بدانند که این با برجام و ۵۹۸ و ... تفاوت دارد و نباید این مقایسه ها بیان شود.

امام جمعه سمنان ادامه داد: سال ۶۵ قطعنامه تصویب شد اما آنرا ما پیشنهاد و برنامه ندادیم و بندهایش را تصویب نکردیم و در واقع از آن سمت مصوب شد لذا امام خمینی(ره) دو سال آنرا به تعوبق انداخت و سال ۶۷ ما آن را در نهایت پذیرفتیم اما امروز دست برنده و بالا با ملت ایران اسلامی است.

مطیعی با بیان اینکه در توئیتر و رسانه‌های سراسر دنیا شاهد هستیم که همه کارشناسان و صاحب نظران و رسانه‌ای‌ها و ... ترامپ را بازنده میدان نبرد با ایران می‌دانند و این یعنی کشورمان دست بالا را دارد و دشمن شکست خورده است.

وی با بیان اینکه آمریکا روی برخی از مردم ایران حساب کرده بود که به میدان بیایند و شعار بدهند و می‌خواست کشورمان را نابود کند حتی می خواست نیروهای نظامی و انتظامی ما را از بین ببرند و ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ما را هم نتوانستند از کشورمان خارج سازند و خداوند در طبس دو آن‌ها را زمین زد و اینها پیروزی‌های بزرگی برای ملت ایران اسلامی است.

