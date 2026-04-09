به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، ظهر پنج شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه از آغاز جنگ تحمیلی سوم، اولویت اصلی ما حفظ ثبات بازار بوده است، اعلام کرد: خوشبختانه تا امروز بازار استان لرستان کاملاً عادی، پایدار و تحت کنترل قرار دارد و هیچ‌گونه تنش یا نگرانی در تأمین کالاهای اساسی مشاهده نشده است.

صیادی با تأکید بر اینکه حفظ ثبات بازار از نخستین روزهای جنگ تحمیلی سوم در اولویت کاری سازمان جهاد کشاورزی قرار داشته است، گفت: خوشبختانه تا امروز هیچ گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در استان مشاهده نشده و مردم می‌توانند با آرامش خاطر نیازهای خود را تأمین کنند.

مدیریت مزرعه اولویت مهم جهاد کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، یکی دیگر از اولویت‌های مهم جهاد کشاورزی را «مدیریت مزرعه» عنوان کرد و افزود: امسال به دلیل بارندگی‌های مناسب، ضرورت دارد کشاورزان عزیز مدیریت صحیح‌تری بر مزارع گندم و جو داشته باشند تا شاهد افزایش کمّی و کیفی تولید در استان باشیم.

صیادی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که به‌صورت روزانه در حال پیگیری آن هستیم، مبارزه با عوامل خسارت‌زا از جمله علف‌های هرز، بیماری‌ها به‌ویژه بیماری زنگ زرد گندم و همچنین آفت سن گندم است.

وی با اشاره به اینکه با وجود بارندگی‌های خوب، تاکنون هیچ موردی از زنگ زرد گندم در استان دیده نشده است، افزود: مزارع لرستان از طریق شبکه کنترل و مراقبت پیش‌آگاهی رصد کامل می‌شود.

فعالیت ۶۹ شبکه مراقبت با حضور ۴۰۰ کارشناس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در زمینه مراقبت و پایش مزارع، ۶۹ شبکه مراقبت با حضور ۴۰۰ کارشناس در کنار کشاورزان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: این کارشناسان با حضور مستمر در مزارع، وضعیت آفات و بیماری‌ها را رصد کرده و توصیه‌های لازم را به کشاورزان ارائه می‌دهند.

مبارزه با علف‌های هرز در ۸۲ هزار هکتار از مزارع گندم

صیادی گزارش داد که تاکنون در حدود ۸۲ هزار هکتار از مزارع گندم دیم و آبی عملیات مبارزه با علف‌های هرز انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: همچنین حدود ۲۶۰۰ هکتار از اراضی استان علیه آفت سن گندم مبارزه شده و ۱۸ هزار هکتار از مزارع جو نیز توسط کشاورزان تحت عملیات کنترل علف‌های هرز قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر عملیات مبارزه با عوامل خسارت‌زا در مزارع استان است. جهاد کشاورزی لرستان با بسیج تمامی امکانات و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی، تلاش می‌کند تا محصولات کشاورزان را در برابر تهدیدات حفظ کند.

سطح اراضی گندم آبی ۴۸ هزار هکتار و گندم دیم ۲۳۲ هزار هکتار

صیادی در تشریح وضعیت سطح زیرکشت گندم و جو گفت: سطح اراضی گندم آبی استان ۴۸ هزار هکتار و گندم دیم ۲۳۲ هزار هکتار است.

وی بیان کرد: سطح زیرکشت جو آبی استان نیز ۷۶۰۰ هکتار و جو دیم ۱۰۷ هزار هکتار است.

پیش‌بینی تولید بیش از ۵۵۰ هزار تن گندم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: پیش‌بینی ما از مجموع تولید گندم دیم و آبی بیش از ۵۵۰ هزار تن است؛ عددی مطلوب که با یک نوبت بارندگی دیگر در اردیبهشت می‌تواند افزایش پیدا کند.

وی تصریح کردک این میزان تولید، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی استان و کشور ایفا خواهد کرد.

صیادی ضمن قدردانی از تلاش همه کشاورزان و تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف کشاورزی، تأکید کرد: جهاد کشاورزی استان با تمام توان پشتیبان کشاورزان است تا تولید، بهره‌وری و امنیت غذایی در استان تقویت شود و چرخه تولید رونق بیشتری بگیرد.

تأکید بر رصد میدانی، واکنش سریع و مدیریت مصرف آب

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر اهمیت استمرار رصد میدانی، واکنش سریع به هشدارهای آفت و بیماری، آمادگی تجهیزات سم‌پاشی و لزوم مدیریت مصرف آب و تغذیه گیاهی تأکید کرد.

صیادی گفت: برنامه‌های حمایتی جدیدی نیز برای افزایش راندمان و کاهش هزینه‌های تولید در دستور کار قرار دارد تا روند رو به رشد تولید در استان تثبیت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با تأکید بر اینکه استان از آغاز جنگ تحمیلی سوم، هم بازار باثبات و هم مزارع تحت کنترل دارد، گفت: با تداوم بارندگی‌های مناسب و همکاری کشاورزان، امسال سال موفقی برای تولید محصولات استراتژیک در استان خواهد بود.