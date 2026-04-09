  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

رسانه صهیونیست: اهداف جنگ در ایران محقق نشد

یک رسانه صهیونیست به نقل از منابع نظامی این رژیم فاش کرد که اهداف تل‌آویو از حمله به ایران محقق نشده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات این رژیم اعلام کرد که تل‌آویو به اهداف خود از جنگ در ایران دست نیافته‌ است. این منابع صهیونیستی مدعی شدند که «خطر تهدید هسته‌ای» که رژیم صهیونیستی جنگ را به خاطر آن آغاز کرده، هنوز از بین نرفته است.

در همین راستا روزنامه صهیونیستی معاریو نیز با اشاره به تحولات عرصه میدانی لبنان به نقل از یک منبع نظامی صهیونیست نوشت که تل آویو در حال نبرد فراگیر در لبنان است و مواضع حزب الله را هدف قرار می‌دهد.

این منبع خاطرنشان کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در حال حاضر بر حمایت از نیروهای زمینی و حمله به اهداف مختلف در سراسر لبنان تمرکز دارد.

در همین رابطه خبرگزاری رویترز به نقل از نظامیان صهیونیست اعلام کرد که ایجاد مناطق حائل در غزه، سوریه و لبنان یک تغییر استراتژیک از سوی تل آویو پس از حملات 7 اکتبر است.

بر اساس اعلام این منابع ، ایجاد مناطق حائل در غزه، سوریه و لبنان تحولی است که رژیم صهیونیستی را در وضعیت جنگی تقریباً دائمی قرار می‌دهد.

کد مطلب 6796427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      ایران بدنبال سلاح هسته ای نبود ونیست
      • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
        0 0
        اسرائیل خودش به صورت مخفیانه مسلح به بمب اتم شد و بر تاسیساتش اجازه ی هیچ نظارتی نداد برای همین تصور میکند ایران هم مثل خودشان رفتار میکند، از قدیم میگن کافر همه را به دین خود پندارد
    • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اگر اسراییل به دنبال منطقه ی حائل است از خاک خودش بردارد چرا همیشه منطقه ی حائل باید از خاک کشور همسایه کم کند؟ اینها بهانه برای تصرف و اشغال بیشتر است

