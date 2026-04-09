رسانه صهیونیست: اهداف جنگ در ایران محقق نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات این رژیم اعلام کرد که تل‌آویو به اهداف خود از جنگ در ایران دست نیافته‌ است. این منابع صهیونیستی مدعی شدند که «خطر تهدید هسته‌ای» که رژیم صهیونیستی جنگ را به خاطر آن آغاز کرده، هنوز از بین نرفته است.

در همین راستا روزنامه صهیونیستی معاریو نیز با اشاره به تحولات عرصه میدانی لبنان به نقل از یک منبع نظامی صهیونیست نوشت که تل آویو در حال نبرد فراگیر در لبنان است و مواضع حزب الله را هدف قرار می‌دهد.

این منبع خاطرنشان کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در حال حاضر بر حمایت از نیروهای زمینی و حمله به اهداف مختلف در سراسر لبنان تمرکز دارد.

در همین رابطه خبرگزاری رویترز به نقل از نظامیان صهیونیست اعلام کرد که ایجاد مناطق حائل در غزه، سوریه و لبنان یک تغییر استراتژیک از سوی تل آویو پس از حملات 7 اکتبر است.

بر اساس اعلام این منابع ، ایجاد مناطق حائل در غزه، سوریه و لبنان تحولی است که رژیم صهیونیستی را در وضعیت جنگی تقریباً دائمی قرار می‌دهد.