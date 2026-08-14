گلایه شدید امام جمعه لامرد از وضعیت درمان این شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد آزاد، امام جمعه لامرد، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به ضرورت تثبیت تمدن اسلامی در عالم، حضور و اجتماع مردم را گامی در مسیر تحقق وعدههای الهی و زمینهسازی برای ظهور امام عصر (عج) دانست.
وی با بیان اینکه این حضور پشتوانههای علمی، دینی، مقدس، جهانی و تمدنی دارد، اظهار کرد: قرار است نرمافزار دینی اهلبیتی را در سبک زندگی به جهانیان گسترش دهیم.
امام جمعه لامرد با تأکید بر اینکه برای رسیدن به فتح نباید گرفتار ترس و وحشت از دشمن شد، فضای جنگ روانی و اقتصادی را امتحانی الهی توصیف کرد و افزود: اتحاد، همدلی و وحدت میان ملت باید حفظ شود.
حجتالاسلام آزاد با بیان اینکه ملت ایران تنها نیست، گفت: همه ملتهای جهان و آزادیخواهان همراه ملت ایران هستند و خون رهبر شهید این حرکت را به پیش میبرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت جهاد رسانهای تصریح کرد: بیشتر از موشک و پهپاد، رسانهها و شیپورهای تبلیغاتی دشمن اثر میگذارند و هر یک از ما باید افسر جنگ سایبری باشیم و روایتگری کنیم.
گلایه شدید امام جمعه لامرد از وضعیت درمان
بخش دیگری از خطبههای امام جمعه لامرد به وضعیت بهداشت و درمان شهرستان اختصاص داشت؛ موضوعی که به گفته وی، به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است.
حجتالاسلام آزاد با بیان اینکه مردم لامرد در خط مقدم جبهه حضور دارند، گفت: نوع خدمات مسئولان نسبت به این منطقه باید متفاوت باشد، اما مردم لامرد گلایههای جدیدی نسبت به حوزه بهداشت و درمان دارند و در این زمینه جای اغماض نیست.
وی افزود: متأسفانه عزم جدی در استان و مرکز برای حل مشکلات بهداشت و درمان لامرد وجود ندارد.
امام جمعه لامرد با انتقاد از برخی تخلفات در حوزه درمان، یکی از مهمترین دغدغههای مردم را دریافت زیرمیزی از بیماران عنوان کرد و گفت: مردم و نیروهای شرکتی سهم بیمه درمان را پرداخت میکنند، اما برخی پزشکان این بیمهها را قبول نمیکنند و در زمان بروز مشکل، بیمار هم باید هزینه درمان بپردازد و هم زیرمیزی پرداخت کند.
وی با لحنی قاطع ادامه داد: این کوتاهی اصلاً قابل قبول نیست؛ زیرمیزی گرفتن یعنی چه؟ این تخلف آخرین بار است و قرار نیست بابت سلامت، مردم اینقدر تحت فشار باشند.
مطالبه برای رفع مشکلات زیرساختی لامرد
امام جمعه لامرد همچنین قطعی برق در اوج گرمای تابستان را از دیگر مشکلات جدی شهرستان دانست و خواستار تدبیر فوری مسئولان استانی و کشوری برای رفع این مشکل شد.
حجتالاسلام آزاد در پایان بر ضرورت تقویت زیرساختهای بهداشتی و درمانی لامرد در کوتاهترین زمان ممکن تأکید کرد و خواستار توجه جدی مسئولان به مطالبات مردم این شهرستان شد.
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