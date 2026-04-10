تاکید بر حضور پررنگ جامعه ورزش در جنگ رمضان/ بازسازی کمپ اسکواش

امیر عزیزی پور رئیس فدراسیون اسکواش در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جنگ رمضان و نقش جامعه ورزش در این شرایط بحرانی اظهار داشت: جامعه ورزش همانند همیشه و مانند همه اقشار جامعه در کنار ایران عزیز و نیروهای مسلح کشور ایستاد و به وظیفه انسانی خود عمل کرد. در این مدت شاهد بودیم که همه ایران در کنار خاک، استقلال و آزادی کشورشان ایستادند و مقاومت کردند و خوشبختانه پیروزیهای بزرگی را هم رقم زدند. خوشحالم که جامعه ورزش هم سهمی خوب در این زمینه ایفا کرد.
وی افزود: در این مدت مقام عالی وزارت ورزش و جوانان بیشتر از همه پای کار بودند و مدام جلسات مهمی را برگزار کردند تا آسیبی متوجه ورزشکاران و تیمهای ملی کشور نشود و برنامهها به هم نریزد. این تلاشها نشاندهنده اهمیت و توجه به سلامت و امنیت ورزشکاران است. ما به عنوان بخشی از جامعه باید همواره در کنار هم باشیم و از یکدیگر حمایت کنیم.
عزیزی پور همچنین به تأثیرات مثبت اتحاد در جامعه ورزش اشاره کرد و گفت: این اتحاد نه تنها در عرصههای ورزشی بلکه در تمام ابعاد زندگی اجتماعی ما مشهود است. ورزشکاران ما با روحیهای مضاعف و انگیزهای بالا آمادهاند تا در آینده نزدیک نمایندهای شایسته برای کشور عزیزمان باشند. امیدوارم با بهبود اوضاع شاهد حضور پررنگتر ورزشکاران ایرانی در مسابقات بینالمللی باشیم و بتوانیم بار دیگر افتخاراتی برای کشورمان کسب کنیم.
وی در ادامه تأکید کرد: ما به عنوان خانواده بزرگ ورزش ایران باید همواره به یاد داشته باشیم که در سختترین شرایط نیز میتوانیم با اتحاد و همدلی بر مشکلات فائق آئیم و به سوی موفقیتهای بیشتر گام برداریم.
رئیس فدراسیون اسکواش در پایان با اشاره به برنامه بازسازی اماکن ورزشی آسیب دیده در این جنگ خاطر نشان کرد: متاسفانه کمپ تیم ملی اسکواش و به ویژه سالن تمرین ملی پوشان در این جنگ دچار آسیب جدی شد. جلساتی داشتیم و مقرر شد با بهبود اوضاع کشور بازسازی کمپ در اولویت فدراسیون باشد.
