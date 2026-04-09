حجت‌الاسلام عابدین رستمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پیروزی تاریخی ایران در جنگ تحمیلی سوم را به ملت ایران تبریک گفت و تصریح کرد: امروز دشمنی که جنگ را آغاز کرد، ناچار شد شکست را بپذیرد و شرایط آتش‌بس ۱۴ روزه را قبول کند؛ این پیروزی حاصل ایستادگی مردم، فداکاری رزمندگان و خون شهداست و بار دیگر ثابت کرد که اراده و اتحاد یک ملت می‌تواند تجاوز و زورگویی را متوقف کند.

رستمی با اشاره به پذیرش شروط ۱۰گانه ایران از سوی آمریکا گفت: قبول شروط ایران نشان‌دهنده قدرت دفاعی بی‌نظیر نظامی و توانایی دیپلماسی کشور بود و وقتی کشوری که آغازگر جنگ بوده ناچار می‌شود شرایط طرف مقابل را بپذیرد، این به معنای تحقق اهداف راهبردی مدافع است.

وی تصریح کرد: ایران هم حمله را دفع کرد و هم اراده سیاسی خود را بر دشمن تحمیل نمود؛ این رخداد را می‌توان پیروزی تاریخی ایران بر آمریکا نامید.

برتری نظامی و دیپلماتیک ایران

نماینده ولی فقیه در دفتر نهاد رهبری دانشگاه کردستان، با بیان اینکه نتیجه جنگ تنها در میدان نبرد تعیین نمی‌شود، افزود: ترکیب موفقیت نظامی و دستاورد دیپلماتیک اهمیت دارد و ترامپ با وجود برتری اولیه نظامی مجبور شد آتش‌بس را درخواست کند و شرایط ده‌گانه ایران را بپذیرد.

وی یادآور شد: این نشان می‌دهد جمهوری اسلامی توانسته هزینه جنگ را برای دشمن غیرقابل تحمل کند و ابتکار عمل سیاسی و مذاکره در دست ایران قرار گرفته است. نتیجه نهایی جنگ مطابق خواسته‌های ایران شکل گرفته و این نشانه برتری هم‌زمان نظامی و دیپلماتیک ایران است.

تأثیر آتش‌بس بر موازنه قدرت منطقه‌ای

حجت‌الاسلام رستمی با تحلیل معیارهای علمی در مطالعات جنگ گفت: بر اساس شاخص‌های جلوگیری از تحقق اهداف جنگی دشمن، حفظ تمامیت و بقا، تحمیل شرایط دیپلماسی و بهبود موقعیت راهبردی پس از جنگ، وضعیت حاضر یک پیروزی واقعی و تاریخی برای ایران است.

وی اضافه کرد: درخواست مکرر آتش‌بس و تحمیل شرایط ده‌گانه به دشمن نشان می‌دهد آمریکا و حامیانش دچار ضعف شده و نتوانسته اهداف جهان‌گشایی خود را پیش ببرد؛ حتی موازنه قدرت منطقه‌ای نیز به زیان آنها تغییر کرده است.

پیام‌های منطقه‌ای پیروزی ایران

وی با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای این موفقیت اظهار داشت: این پیروزی نشان می‌دهد که آمریکا دیگر قدرت بلامنازع خاورمیانه نیست و جمهوری اسلامی ایران به بازیگری تعیین‌کننده در امنیت منطقه تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام رستمی اضافه کرد: کنترل تنگه هرمز اهرم ژئوپولیتیکی مهمی برای ایران ایجاد کرده و کشورهای منطقه احتمالاً برای حفظ منافع خود در آینده بیش از پیش به جمهوری اسلامی ایران نزدیک خواهند شد و جایگاه ایران از یک کشور مدافع به قدرتی اثرگذار در معادلات منطقه‌ای ارتقا یافته است.

وی عوامل داخلی و خارجی این موفقیت را تشریح کرد و گفت: پیروزی ایران محصول ترکیبی از اتحاد اجتماعی و حضور مردم در حمایت از دفاع ملی، انسجام فرماندهی نظامی و تبعیت از رهبری، تبدیل بحران شهادت رهبر به عامل وحدت، روحیه مقاومت و باور عمومی به پیروزی و فردمحور نبودن جبهه مقاومت است.

وی گفت: در کنار آن، کنترل تنگه هرمز، حمایت کشورهای هم‌پیمان، عدم همراهی برخی کشورها با دشمن، ترکیب جنگ دفاعی با حملات موشکی بازدارنده و فرسایش توان اقتصادی و نظامی دشمن نیز به تحقق این پیروزی منجر شد.

فرصت‌ها و چشم‌انداز پس از آتش‌بس

نماینده ولی فقیه در دفتر نهاد رهبری دانشگاه کردستان با اشاره به دوره پس از آتش‌بس تصریح کرد: اگر آتش‌بس بر پایه توازن واقعی قدرت و پذیرش شروط ایران شکل گرفته باشد، می‌تواند زمینه صلح نسبتاً پایدار را فراهم کند.

امام جمعه قروه اضافه کرد: این دوره فرصتی برای تثبیت جایگاه منطقه‌ای، تقویت اتحاد با کشورهای حامی، تبدیل کنترل تنگه هرمز به ابزار نفوذ اقتصادی و امنیتی، بازسازی کشور و تبدیل پیروزی نظامی به دستاوردهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بلندمدت ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین اخراج آمریکا از منطقه، رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی در بلندمدت میسر خواهد شد و این آغاز مرحله‌ای است که ایران از کشوری در حال دفاع، به قدرتی تعیین‌کننده در منطقه و جهان تبدیل می‌شود و معادلات منطقه‌ای و جهانی را به سود جبهه مقاومت و ملت‌های مستقل بازتعریف خواهد کرد.