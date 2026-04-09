طاهری: شعر مقاومت در بیداری حقیقت نقش می آفریند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری عصر پنجشنبه در محفل «عصر شعر امین ایران» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه رهبر شهید، به جایگاه ادبیات متعهد اشاره و اظهار کرد: شعر مقاومت از مهمترین ظرفیت های فرهنگی برای پاسداشت هویت ملت ها است و در لحظههای حساس تاریخ، حقیقت را روشن کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان افزود: شعر مقاومت در بیداری حقیقت نقش می آفریند و پیام پایداری را در ذهن و جان جامعه زنده نگه میدارد؛ ویژگی ای که آن را به یکی از پایه های فرهنگ مقاومت تبدیل کرده است.

وی نقش مردم را در شکل گیری این جریان ادبی تعیین کننده دانست و تصریح کرد: تجربه های زیسته مردم در میدان های ایثار، الهام بخش شاعران بوده و بسیاری از سروده های مقاومت، بازتاب همین حضور آگاهانه است.

طاهری حضور شاعران برجسته از نقاط مختلف کشور و جهان اسلام را نشانه ای از گستردگی گفتمان مقاومت عنوان کرد و گفت: ادبیات مقاومت توانسته پیام مشترک عدالت خواهی و آزادگی را میان ملتها گسترش دهد.

وی با بیان اینکه شعر و هنر متعهد، حافظ حافظه تاریخی ملت است و در برابر تحریف ها ایستادگی میکند، افزود: تقویت این جریان فرهنگی ضرورتی جدی به شمار میرود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از اجرای برنامه های فرهنگی متعدد در استان خبر داد و گفت: استمرار چنین رویدادهایی زمینه رشد شاعران جوان و تقویت جریان هنر مقاومت را فراهم میکند و ارزش های انقلاب اسلامی را به نسل های آینده منتقل می سازد.

طاهری در پایان تصریح کرد: همزمان با سالگرد شهادت رهبر شهید، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، دانش آموزان میناب و اقشار مختلف مردم با برگزاری برنامه های فرهنگی متنوع در سراسر استان گیلان، ماهیت دشمن را افشا کرده و یاد و خاطره شهدا را گرامی میدارند.