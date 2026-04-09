به گزارش خبرنگارمهر، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس شهرستان رباط کریم به همراه نمایندگان سازمان‌های بهداشتی و درمانی طی بازدید از واحدهای صنفی این شهرستان، موفق به کشف یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته و فاسد از یک واحد صنفی متخلف شدند.

بر اساس این گزارش، در بازرسی به‌عمل‌آمده از این صنف، کارشناسان بهداشت، فاسد بودن محموله مرغ را تأیید کردند. متهم بلافاصله دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

پلیس غرب تهران هشدار داد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک در خصوص مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی را به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.