۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

کشف یک‌ونیم تن مرغ فاسد در رباط کریم

رباط کریم- معاونت فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از کشف یک‌ونیم تن مرغ فاسد در رباط‌کریم خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس شهرستان رباط کریم به همراه نمایندگان سازمان‌های بهداشتی و درمانی طی بازدید از واحدهای صنفی این شهرستان، موفق به کشف یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته و فاسد از یک واحد صنفی متخلف شدند.

بر اساس این گزارش، در بازرسی به‌عمل‌آمده از این صنف، کارشناسان بهداشت، فاسد بودن محموله مرغ را تأیید کردند. متهم بلافاصله دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

پلیس غرب تهران هشدار داد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک در خصوص مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی را به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.

