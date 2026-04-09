تبعیت از رهبری رمز پیروزی و عامل مصونیت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در ویژه برنامه چهلمین روز شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای(قدّس سرّه) که در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید بر لزوم تبعیت از رهبری و ولایت فقیه، این تبعیت را رمز پیروزی و عامل مصونیت نظام اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان دانست.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: باید تابع رهبری و ولایت فقیه باشیم؛ ما ولی فقیه را نائب امام زمان(عج) می‌دانیم؛ در زیارت آل یاسین؛ که چندین سلام به حضرت حجت(عج) عرض می‌کنیم؛ از جمله سلام‌ها این است که "السَّلامُ عَلَیکَ حِینَ تَقُومُ، السَّلامُ عَلَیْکَ حِینَ تَقْعُدُ." ای حجت خدا و ولی خدا سلام بر تو چه قیام کنی، چه شمشیر بکشی و چه شمشیر را غلاف کنی ما تابع تو هستیم؛ چه بر خیزی و چه بنشینی ما تابع تو هستیم.

وی افزود: ما همانگونه که به امام زمان عرض می‌کنیم السَّلامُ عَلَیکَ حِینَ تَقُومُ، السَّلامُ عَلَیْکَ حِینَ تَقْعُدُ؛ به ولی فقیه زمان و رهبر عزیزمان نیز عرض می‌کنیم السَّلامُ عَلَیکَ حِینَ تَقُومُ، السَّلامُ عَلَیْکَ حِینَ تَقْعُدُ؛ این‌ها رمز پیروزی ماست؛ این‌ها رموزی است که در این ۴۷ سال این نظام را در برابر این توطئه‌ها مصون داشته؛ این سرمایه‌ها را حفظ کنیم و صیانت کنیم.

مروی با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب؛ خداباوری عمیق و تصمیم گیری بر اساس مسئولیت الهی و مدیریت راهبردی را از ویژگی‌های برجسته آن مجاهد فی سبیل الله برشمرد.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه پرداختن به تمام ابعاد زندگی نورانی این مرد الهی ساعت‌ها زمان می‌طلبد، یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید را خداباوری عمیق دانست و گفت: ایشان با تمام وجود به نصرت الهی ایمان داشت و باور داشت هر کس در مسیر خدا گام بردارد، بی‌تردید از یاری الهی بهره‌مند خواهد شد.

وی در ادامه به خاطره‌ای از گفت‌وگوی رهبر شهید با مرحوم شهید حکیم اشاره کرد و افزود: شهید حکیم در دوران اشغال عراق توسط آمریکا خطاب به رهبر شهید گفته بود، امروز شما هزاران کیلومتر با آمریکا فاصله ندارید و آمریکا در عراق مستقر شده و با شما همسایه شده است. من از این قدرت روحیه و شجاعت شما در مواجه با آمریکا در این شرایط در شگفتم، رهبر شهید در پاسخ فرموده بودند؛ میدانی این شجاعت و روحیه ما از کجاست؟ ما خدا را باور داریم و به نصرت الهی اعتماد داریم و بارها این را تجربه کرده‌ایم.

مروی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های خدا محور رهبر شهید، تصریح کرد: در مسائل گوناگون، گاهی برخی به ایشان می‌گفتند در اتخاذ برخی تصمیمات درنگ کنید تا جریان یا شخصیتی بهره‌برداری نکند، اما رهبر شهید می‌فرمودند «من به این مسائل کاری ندارم. من برای تصمیمی که می‌گیرم یا نمی‌گیرم، باید در نزد خدا حجت داشته باشم. من نگاه می‌کنم که خدا چه از من می‌خواهد. من روز قیامت برای اتخاذ یا عدم اتخاذ این تصمیم چه جواب قانع کننده‌ای در پیشگاه خداوند متعال ارائه خواهم کرد؛ به باقی مسائل توجهی ندارم.»

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه رهبر شهید شخصیتی مدبر، سیاستمدار، دوراندیش و آینده نگر داشت؛ به مدیریت ایشان پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب پس از جنگ ۱۲ روزه، زمان و توجه خود به نیروهای نظامی را بطور چشمگیری به حدود سه برابر افزایش دادند و بخش قابل توجهی از وقت خود را به تقویت، هدایت و آماده سازی این نیروها اختصاص دادند. درخشندگی و اقتداری که امروز در نیروهای نظامی مشاهده می‌شود، حاصل تدابیر حکیمانه آن مرد الهی است. ایشان با دوراندیشی، مسئولان و به ویژه نیروهای نظامی را برای چنین روزهایی به خوبی آماده کرده بودند؛ چه از نظر توان نظامی و لجستیکی و چه از حیث تقویت ایمان و روحیه.