به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی، بررسی ها حاکی از ورود یک سامانه ناپایدار بارشی از نواحی غربی کشور است که فعالیت این سامانه در این استان طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه به صورت افزایش ابرناکی هوا افزایش سرعت وزش باد و در برخی از نقاط رگبار باران و احتمال رعدوبرق می باشد.

با توجه به خروجی فعلی مدل ها فعالیت بارشی این سامانه در استان مرکزی طی روز سه شنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

به دلیل ماهیت رگباری بارش های فصل بهار احتمال شدت گرفتن نقطه ای بارش ها در برخی از مناطق وجود دارد که درصورت وقوع می تواند موجب آبگرفتگی معابر و آبراهه ها و احتمال سیلابی شدن مسیل ها در استان مرکزی شود.

