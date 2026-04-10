حملات موشکی و پهپادی حزب الله به اشغالگران؛ آژیر خطر به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را در منطقه وطی الخیام با شلیک چند موشک هدف قرار داد.

همچنین مقاومت اسلامی پادگان «یعرا» را با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد. مقاومت اسلامی مواضع توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی را در شمال شهرک «گورن» را با حمله موشکی و گروهی از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی تجمع نیروهای ارتش اسرائیل در شهرک شلومی را با شلیک موشک و گروهی از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.

همچنی مقاومت اسلامی شهرک المطله را با حمله موشکی هدف قرار داد. مقاومت اسلامی همچنین از هدف قرار دادن تجمع ارتش رژیم صهیونیستی در محوطه پادگان «برانیت» با پهپاد انتحاری خبر داد.

مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن تجمع نیروهای ارتش اشغالگر در محوطه پایگاه المرج با پهپاد انتحاری خبر داد. مقاومت اسلامی تجمعی از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در بازداشتگاه خیام با شلیک موشکی هدف قرار داد.

صدای آژیر خطر و توقف پروازها در فرودگاه بن گوریون

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند: آژیرهای هشدار در الجلیل غربی از بیم نفوذ پهپادها به صدا درآمد. پروازها در فرودگاه بن‌گوریون پس از شلیک موشک از لبنان متوقف شد آژیرهای هشدار پس از شلیک یک موج موشکی از لبنان در مناطق گسترده‌ای در مرکز و جنوب به صدا درآمد شلیک موشک‌های دوربرد از لبنان به‌سوی سواحل اشدود رصد شد. انفجاری شدید در مرکز پس از شلیک موشک از لبنان شنیده شد.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند: آژیر خطر در مسکاف عام و المطله در اصبع الجلیل به صدا درآمد.

تجمع نظامیان اشغالگر زیر ضربات موشکی حزب الله

از سوی دیگر مقاومت اسلامی برای چهارمین بار تجمع نیروهای ارتش اشغالگر را در شهرک طیبه هدف قرار داد. حزب‌الله از هدف‌قرار دادن تجمعی از نظامیان صهیونیست را در شهرک میس الجبل با شلیک موشکی خبر داد. مقاومت اسلامی اعلام کرد برای سومین بار شهرک «آویویم» را با شلیک موشکی هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی تجمعی از نظامیان اسرائیلی را در شهرک مارون‌الراس با شلیک چند موشک هدف قرار داد. همچنین مقاومت اسلامی اعلام کرد تجمع نظامیان صهیونیست در اطراف مجتمع موسی عباس و تپه شمران در حاشیه بنت جبیل، پنج بار با شلیک موشک هدف قرار گرفت

مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن تجمع ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک عیناتا در چهار نوبت با شلیک موشکی خبر داد. مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن تجمع ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف مثلث التحریر در حاشیه شهر بنت جبیل، در چهار نوبت با شلیک موشک خبر داد.

مقاومت اسلامی تجمعی از نظامیان اسرائیلی را در اطراف موقعیت ۱۷ در حاشیه شهر بنت جبیل، پنج بار با شلیک راکتی هدف قرار داد. مقاومت اسلامی اعلام کرد زیرساخت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در شهر حیفا را با شلیک چند موشک هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جاده رشاف صربین با گلوله‌های توپخانه خبر داد. مقاومت اسلامی اعلام کرد تجمعی از نظامیان اسرائیلی را در شهرک رشاف با حمله موشکی هدف قرار داده است.

الجزیره با اشاره شنیده شدن صدای آژیر خطر در مسکاف عام از شلیک ۶ موشک از لبنان به الجلیل خبر داد.

تداوم حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی

خبرنگار المیادین در جنوب از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اطراف شهرک البابلیة در شهرستان صیدا خبر داد. همچنین خبرنگار المیادین از حمله هوایی رژیم صهیونیستی در اطراف بصلیا در منطقه اقلیم‌التفاح در جنوب لبنان خبر داد.

خبرنگار المیادین همچنین از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دو شهرک قانا و حناویه در شهرستان صور در جنوب کشور خبر داد. همچنین خبرنگار المیادین در جنوب از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک قعقعیه الصنوبر در شهرستان صیدا و شهرک حبوش در شهرستان نبطیه خبر داد.

شبکه الجزیره گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی محله های مسکونی شهر عیتا الشعب در جنوب لبنان را بمباران کرد.

موضع گیری اروپا

این در حالی است که اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری درگیری‌ها در لبنان شد.