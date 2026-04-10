حملات حزب الله به نهاریا و کریات شمونه؛ پیام آتشین شیخ نعیم قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از تداوم حملات مقاومت به اراضی اشغالی خبر داده و اعلام کردند که آژیر خطر در صفد و اطراف آن به صدا درآمد.

گزارش‌ها از اصابت موشک به یک ساختمان مسکونی در صفد حکایت دارد.

مقاومت اعلام کرد که شهرک کرمئیل را هدف حمله موشکی قرار داده و صدای انفجارهای مهیبی شنیده شده است.

همچنین مقاومت اسلامی اعلام کرد یک خودروی «هامر» را در شهر الطیبه با پهپاد انتحاری هدف قرار داده و مستقیماً به آن اصابت کرده است

مقاومت اسلامی تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک رشاف با حمله موشکی هدف قرار داد.

حملات جدید حزب الله

شبکه تلویزیونی المیادین در گزارشی نوشت: حزب الله لبنان به کریات شمونا و نهاریا با پهپاد حمله کرد.

براساس این گزارش، ۱۳ نفر از نیروهای دستگاه امنیت دولتی لبنان در نبطیه به شهادت رسیده اند.

لبنان به آتش بس نزدیک می شود؟

یک منبع سیاسی برجسته‌ به «الجمهوریه» لبنان گفت که طی ساعت‌های اخیر تماس‌های فشرده‌ای در چندین جهت و با چندین طرف بین‌المللی و عربی انجام شده که نتیجه آن ایجاد یک چتر دیپلماتیک حمایتی از موضع لبنان مبنی بر درخواست شمول این کشور در توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا بوده است. این منبع فاش کرد که نکته جدید، موضع ایالات متحده است که تأکید کرده لبنان به‌طور ضمنی وارد روند کاهش تنش شده و این روند تا توقف حملات ادامه می‌یابد؛ یعنی آتش‌بس طی ساعت‌های آینده شامل لبنان نیز خواهد شد و مسئولان مربوطه این موضوع را دریافت کرده‌اند.

این منبع معتقد است پافشاری ایران و پاکستان بر لزوم شمول لبنان در توافق، همراه با موضع کشورهای اروپایی، بریتانیا، ترکیه، مصر، قطر و دیگر کشورها، و همچنین مقاومت و ایستادگی لبنان، باعث تغییر صحنه پس از چهارشنبه خونین شده است. بنابراین نگاه‌ها اکنون به ساعت‌های پیش‌رو دوخته شده تا اجرای توافق در لبنان آغاز شود و مذاکرات شروع گردد؛ مگر اینکه نتانیاهو مرتکب جنون جدیدی شود.

پایگاه دریایی اشدود هدف قرار گرفت

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که پایگاه دریایی نظامی در بندر اشدود در اراضی اشغالی را با موشک های نقطه زن هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی شهرک «آویویم» را با شلیک موشکی هدف قرار داد. مقاومت اسلامی اعلام کرد که کریات شمونه را با چند پهپاد انتحاری هدف قرار داد.

همچنین آژیرهای هشدار در «آویویم» در الجلیل غربی به صدا درآمد. همچنین رزمندگان مقاومت یک تانک اسرائیلی را در جاده بنت جبیل به عین ابل نزدیک برج ام النور هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی موضع توپخانه ارتش اسرائیل در شهرک نئوت مردخای را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.

خبرنگار المیادین از شلیک چند موشک از لبنان و به صدا درآمدن آژیر خطر در الجلیل الاعلی خبر داد. آژیر خطر در کرمیل و اطراف آن به صدا درآمد.

همچنین خبرنگار المیادین از شلیک چند موشک از لبنان و به صدا درآمدن آژیر خطر در الجلیل الاعلی خبر داد. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ۵ موشک از لبنان به سمت الجلیل علیا شلیک شد.

تداوم حملات رژیم صهیونیستی و شهادت شماری دیگر

همزمان خبرنگار المیادین از شهادت سه نفر در حمله رژیم صهیونیستی به سحمر و دروس در بقاع در شرق لبنان خبر داد.

الجزیره نیز از شهادت هشت نفر لبنانی در نبطیه خبر داد.

شهادت ۳۳ کودک لبنانی در حملات اشغالگران

این در حالی است که یونیسف اعلام کرد که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان ۳۳ کودک شهید و ۱۵۳ تن دیگر زخمی شده اند.

بیانیه شیخ نعیم قاسم درباره جدیدترین تحولات لبنان

شیخ نعیم قاسم، در پیامی اعلام کرد: شهادت شهیدان والامقام را به خانوادههای صبور و مقاوم در سراسر لبنان عزیز تسلیت می گوییم. دشمن صهیونیستی در میدان نبرد در برابر رزمندگان دلیر مقاومت درمانده شده و نتوانسته است کاری از یپش ببرد.

وی افزود: دشمن در تمام حملات وحشیانۀ خود طی بیش از چهل روز نتوانسته است شلیک موشک، خمپاره و پهپاد را به سوی شهرکهای صهیونیستنشین، چه نزدیک و چه دور تا حیفا و فراتر از آن، متوقف کند.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: دشمن از تاکتیکهای مقاومت و رزمندگان، تواناییهای دفاعی و شجاعت بی نظیر آنان مبهوت و درمانده شده است. به کارگیری صد هزار سرباز صهیونیست کمکی به آنها نخواهد کرد و درهم شکسته خواهند شد.

وی افزود: دشمن روز چهارشنبه در بیروت، حومه، جنوب، بقاع، جبل لبنان و دیگر مناطق لبنان دست به جنایت خونین زد و با هدف سرپوش گذاشتن بر درماندگی خود در میدان، غیرنظامیان را در محله‌های پرجمعیت، روستاها و شهرها هدف قرار داد. مردم لبنان بسیار نیرومندتر و سرسخت‌تر از آن چیزی هستند که دشمن گمان می‌کند.

متن کامل پیام به این شرح است؛

شهادت شهیدان والامقام از مردان، زنان، کودکان، رزمندگان و رزمنده‌ها را به خانواده‌های صبور و مقاوم خود در سراسر لبنان عزیز تسلیت می‌گویم. از درگاه خداوند متعال برایشان بزرگترین رحمتها را خواستارم، چرا که خون پاک خود را برای مردم و میهنمان نثار کردند؛ خونی که آن را محرکی برای عزت و پیروزی در برابر دشمن متجاوز صهیونیستی-آمریکایی و طاغوت می‌بینیم. همچنین از پروردگار، شفای عاجل برای مجروحان و صبر، عزم و توفیق برای خانواده‌هایمان مسئلت دارم.

دشمن صهیونیستی در میدان نبرد در برابر رزمندگان دلیر مقاومت درمانده شده و نتوانسته است آن‌چنان که بارها اعلام کرد، به خاک ما نفوذ زمینی کند. نظامیان و افسرانش در کمین رزمندگان گرفتار آمده‌اند، خودروهایشان در روستاها و شهرها منهدم شده و بارها اهداف خود را تغییر داده است؛ گاهی می‌خواهد به رود لیتانی برسد، گاهی پیشروی محدود کند، زمانی آتش‌بارو (کنترل از راه دور) و بار دیگر تخریب و آتش‌افروزی.

در تمام حملات وحشیانه‌اش طی بیش از چهل روز نتوانسته است پرتاب موشک، خمپاره و پهپاد را به سوی شهرک‌های صهیونیست‌نشین، چه نزدیک و چه دور تا حیفا و فراتر از آن، متوقف کند.

دشمن از تاکتیک‌های مقاومت، عملکرد بی نظیر رزمندگان، توانایی‌های دفاعی و شجاعت افسانه‌ای آنان در شگفت مانده است. روشن شد که آوردن صد هزار نظامی صهیونیست کمکی به اشغالگری آنها نخواهد کرد، بلکه خودشان به هدفی تبدیل خواهند شد و آنهایی هم که در میدان می‌مانند، در ترس و وحشت زندگی می‌کنند و نمی‌دانند کی کشته می‌شوند؟ یا کی اسیر؟ یا کی فرمان عقب‌نشینی به خاطر ناتوانی از استقرار در سرزمین پاک جنوبِ سرافراز خواهد شد؟

چهل روز است که دشمن بر شکست خود می‌افزاید، شهرک‌هایش در وحشت به سر می برند، نقشه‌هایش آشفته است و مسئولانش هر روز با لحنی بلند اما بی‌اثر تهدید می‌کنند. دشمن روز چهارشنبه در بیروت، حومه، جنوب، بقاع، جبل لبنان و همه جا دست به جنایت خونین زد و با هدف پوشش درماندگی خود در میدان، غیرنظامیان را در محله‌های پرجمعیت، روستاها و شهرها هدف قرار داد. اما مردم لبنان بسیار نیرومندتر و سرسخت‌تر از آن چیزی هستند که دشمن گمان می‌کند؛ آوارگان نیز نمونهای از افتخارآفرینی و روحیه‌بخشی از خود نشان دادند، کسانی که از آنها پذیرایی کردند، برترین اوج میهن پرستی و انسانیت را به نمایش گذاشتند. رزمندگان در جبهه‌ها سدّی مستحکم هستند که رویاها و آرزوهای صهیونیست‌ها را درهم شکسته است.

مقاومت تا آخرین نفس ادامه خواهد داشت. رقابت جوانان برای حضور در میدان که آن را رها نمی‌کنند، نشانه امید و عزت است و فداکاری‌ها ما را بیش از پیش به آزادی میهن و کرامتمان مصمم می‌کند. به وضع پیشین بازنمی‌گردیم. از مسئولان می‌خواهیم که امتیازهای بی‌جهت را متوقف کنند. ما با هم -دولت، ارتش، مردم و مقاومت- از کشورمان محافظت می‌کنیم، حاکمیت آن را بازمی‌گردانیم و اشغالگر را بیرون می‌رانیم. تهدیدها و سلاح‌هایشان ما را نمی‌ترساند؛ ما صاحبان این سرزمینیم، ایمان، اراده و توانایی داریم تا مانع رسیدن آنها به اهدافشان شویم.

تداوم حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به لبنان

این در حالی است که رژیم صهیونیستی حملات جدیدی به لبنان از جمله شهر دورس در بعلبک لبنان انجام داد. شهرک قعقاعیه الجسر در جنوب لبنان نیز هدف حمله هوایی قرار گرفت.

خبرنگار المیادین در جنوب از حملات هوایی ارتش اسرائیل به النبطیه، حبوش، دیر الزهرانی و کفررمان خبر داد.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به شدت شهرک صریفا در جنوب لبنان را گلوله باران کرد. شهر صحمور در دره بقاع در شرق لبنان هدف قرار گرفت.

رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته حملات سنگینی به لبنان انجام داده است. خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله هوایی اسرائیل به منطقه الحوش در شهرستان صور خبر داد.

شهادت ۲ لبنانی

منابع لبنانی از شهادت دو شهید بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به منطقه السمائیه در شهر دیر قانون در راس العین در جنوب این کشور خبر دادند.

هشدار درباره حمله به آمبولانس ها

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: صبح امروز هشدار تازه‌ای از اسرائیلی‌ها دریافت کردیم که از هدف قرار گرفتن آمبولانس‌ها خبر می‌دهد. از آغاز جنگ، نزدیک به ۵۰ نفر از کارکنان حوزه سلامت در لبنان جان باخته و بیش از ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. دستورهای تخلیه اسرائیل شامل بیمارستان‌های رفیق حریری و الزهرا، از مهم‌ترین مراکز درمانی بیروت، شده است.

این درحالی است که سازمان زنان سازمان ملل از کشته شدن ۱۰۲ زن لبنانی در حملات اشغالگران خبر داد.

برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت زنگ خطر را به صدا درآوردند

برنامه جهانی غذا با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان اعلام کرد: آنچه لبنان شاهد آن است فقط یک بحران آوارگی نیست، بلکه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران امنیت غذایی است. محیط کار در لبنان محدود است و حمل غذا به برخی مناطق آسان نیست.

این سازمان بیان کرد: بیش از ۱۵ هزار نفر در جنوب لبنان همچنان به کمک‌های ضروری فوری نیاز دارند در حالی که برخی کاروان های امدادی به دلایل امنیتی قادر به رسیدن نیستند. لبنان به سرعت در حال حرکت به سمت یک بحران امنیت غذایی است زیرا جنگ باعث اختلال در عرضه می شود. بسیاری از تاجران در لبنان گزارش می دهند که ذخایر مواد غذایی اولیه آنها کمتر از یک هفته دوام می آورد.

از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: بیشتر بیمارستان‌های لبنان در تلاش هستند تا به نیازها پاسخ دهند، اما ظرفیت آنها با توجه به تعداد زیاد مجروحان محدود شده است. بیمارستان‌های لبنان با رسیدن به ظرفیت ممکن است توانایی تحمل بارهای اضافی را از دست بدهند.

نماینده سازمان بهداشت جهانی در لبنان اعلام کرد: ما تضمین گرفتیم که بیمارستان‌های رفیق حریری و الزهرا هدف قرار نخواهند گرفت و بیماران به دلیل نبود مکان‌های جایگزین همچنان بدون تخلیه در داخل آنها هستند.

تداوم حملات مقاومت به اشغالگران

منابع خبری از تداوم حملات سنگین مقاومت اسلامی لبنان به اشغالگران خبر دادند. مقاومت اسلامی تجمع نیروهای ارتش اسرائیل در شرق بازداشتگاه خیام را با یک موشک هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی اعلام کرد شهرک‌های «المطله»، «مرگلیوت» و «مسکاف عام» را با چندین حمله موشکی هدف قرار داده است.

انهدام تانک مرکاوا با پهپاد انتحاری

مقاومت اسلامی اعلام کرد که یک تانک مرکاوا را در جنوب شرق بازداشتگاه خیام با پهپاد انتحاری هدف قرار داده و به‌طور مستقیم منهدم کرده است.

خبرنگار المیادین در جنوب از ادامه درگیری‌های شدید میان مقاومت و نیروهای اشغالگر در حومه شهر بنت جبیل خبر داد.

رونمایی مقاومت از موشک های دقیق

همچنین مقاومت از موشک‌های جدید با دقت بالای اصابت به هدف رونمایی کرد.

ناکامی پیشروی نظامیان اسرائیلی در بنت جبیل

مقاومت طرح اشغالگران برای تسلط بر شهر بنت جبیل را ناکام گذاشت.

اقدامات ددمنشانه اشغالگران در روستاهای جنوب لبنان

خبرنگار المیادین در جنوب گزارش داد: ارتش اسرائیل در چند روستای جنوبی که در آن‌ها حضور دارد، عملیات انفجاری انجام می‌دهد.

آژیرهای حمله هوایی در شمال اسرائیل قطع نمی‌شود

خبرنگار المیادین در جنوب از شلیک چند موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی خبر داد.



کانال ۱۲ رژیم اسرائیل گزارش داد: آژیرهای خطر در شهرک‌های شمال اسرائیل از صبح امروز قطع نشده است.

برق شهرک المطله قطع شد

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونت اعلام کرد که در نتیجه اصابت به یک خط برق اصلی طی حملاتی از لبنان، برق شهرک المطله در شمال اسرائیل قطع شده است.

تداوم حملات به لبنان

خبرنگار المیادین در جنوب از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به النبطیه الفوقا و حمله این رژیم به یک مرکز تازه‌تأسیس دفاع مدنی در شهرک صدیقین خبر داد.

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس لبنان، شهرک المجادل در جنوب این کشور را هدف قرار داد.

از سوی دیگر خبرگزاری لبنان اعلام کرد: ارتش دشمن اسرائیلی محله های مسکونی شهر عیتا الشعب در جنوب این کشور را بمباران کرد.

خبرگزاری لبنان از یورش رژیم صهیونیستی به شهر دیر عطار در منطقه بنت جبیل در جنوب این کشور خبر داد.

شبکه الجزیره نیز به حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی به دو شهر یحمر الشقیف و ارنون در جنوب لبنان اشاره کرد.

خبرنگار المیادین در جنوب از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اطراف شهرک البابلیة در شهرستان صیدا خبر داد. همچنین خبرنگار المیادین از حمله هوایی رژیم صهیونیستی در اطراف بصلیا در منطقه اقلیم‌التفاح در جنوب لبنان خبر داد.

خبرنگار المیادین همچنین از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دو شهرک قانا و حناویه در شهرستان صور در جنوب کشور خبر داد. همچنین خبرنگار المیادین در جنوب از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک قعقعیه الصنوبر در شهرستان صیدا و شهرک حبوش در شهرستان نبطیه خبر داد.

شبکه الجزیره گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی محله های مسکونی شهر عیتا الشعب در جنوب لبنان را بمباران کرد.

کریات شمونه بار دیگر هدف قرار گرفت

شهرک کریات شمونه هدف حمله موشکی جدید قرار گرفت.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند: آژیر خطر در دویو و برعام در الجلیل غربی به صدا درآمد.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی از شلیک حدود ۱۰ موشک از لبنان در آخرین حمله خبر داد.

این درحالی است که منابع صهیونیستی اعلام کردند: شمار موج‌های حملات حزب‌الله به اسرائیل تا ۸ آوریل به ۱۱۷۸ عملیات رسید.

مقاومت اسلامی برای چهارمین بار تجمع نیروهای ارتش اشغالگر را در شهرک طیبه هدف قرار داد. حزب‌الله از هدف‌قرار دادن تجمعی از نظامیان صهیونیست را در شهرک میس الجبل با شلیک موشکی خبر داد. مقاومت اسلامی اعلام کرد برای سومین بار شهرک «آویویم» را با شلیک موشکی هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی تجمعی از نظامیان اسرائیلی را در شهرک مارون‌الراس با شلیک چند موشک هدف قرار داد. همچنین مقاومت اسلامی اعلام کرد تجمع نظامیان صهیونیست در اطراف مجتمع موسی عباس و تپه شمران در حاشیه بنت جبیل، پنج بار با شلیک موشک هدف قرار گرفت

مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن تجمع ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک عیناتا در چهار نوبت با شلیک موشکی خبر داد. مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن تجمع ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف مثلث التحریر در حاشیه شهر بنت جبیل، در چهار نوبت با شلیک موشک خبر داد.

مقاومت اسلامی تجمعی از نظامیان اسرائیلی را در اطراف موقعیت ۱۷ در حاشیه شهر بنت جبیل، پنج بار با شلیک راکتی هدف قرار داد. مقاومت اسلامی اعلام کرد زیرساخت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در شهر حیفا را با شلیک چند موشک هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جاده رشاف صربین با گلوله‌های توپخانه خبر داد. مقاومت اسلامی اعلام کرد تجمعی از نظامیان اسرائیلی را در شهرک رشاف با حمله موشکی هدف قرار داده است.

الجزیره با اشاره شنیده شدن صدای آژیر خطر در مسکاف عام از شلیک ۶ موشک از لبنان به الجلیل خبر داد.

مقاومت اسلامی تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را در منطقه وطی الخیام با شلیک چند موشک هدف قرار داد.

همچنین مقاومت اسلامی پادگان «یعرا» را با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد. مقاومت اسلامی مواضع توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی را در شمال شهرک «گورن» را با حمله موشکی و گروهی از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی تجمع نیروهای ارتش اسرائیل در شهرک شلومی را با شلیک موشک و گروهی از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.

همچنی مقاومت اسلامی شهرک المطله را با حمله موشکی هدف قرار داد. مقاومت اسلامی همچنین از هدف قرار دادن تجمع ارتش رژیم صهیونیستی در محوطه پادگان «برانیت» با پهپاد انتحاری خبر داد.

مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن تجمع نیروهای ارتش اشغالگر در محوطه پایگاه المرج با پهپاد انتحاری خبر داد. مقاومت اسلامی تجمعی از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در بازداشتگاه خیام با شلیک موشکی هدف قرار داد.

یاوه گویی جدید رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی علیه حزب الله و ایران

از سوی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد: به نبرد در لبنان و رفع تهدید مستقیم شهرهای شمال ادامه خواهیم داد. حزب الله در لبنان و از تامین کنندگان مالی و تامین کنندگان تسلیحات آن منزوی شده است. هر لحظه می‌توانیم با قدرت بیشتری به جنگ علیه ایران بازگردیم و ایران امروز ضعیف‌تر از گذشته است.

این درحالی است که معاریو گزارش داد: اسرائیل در تلاش است تا قبل از پاسخ به فشار آمریکا، جنگ علیه لبنان را برای دو تا پنج روز دیگر ادامه دهد. اسرائیل بر آمریکا فشار می آورد تا ضرب الاجل محدودی برای حملات گسترده به حزب الله بگیرد.