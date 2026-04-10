تصویب انتشار تمبرهای «رهبر شهید»، «شهدای مدرسه میناب» و «نوروز ۱۴۰۵»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین جلسه شورای تمبر در سال ۱۴۰۵ به ریاست محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست؛ برگزار شد و در آن انتشار تمبر یادبود «رهبر شهید» و دو طرح دیگر به تصویب رسید.

احمدی، با گرامی‌داشت یاد و خاطره رهبر گرانقدر و فرماندهان شهید و سایر شهدای جنگ تحمیلی سوم؛ تأکید کرد: تمبر به‌عنوان رسانه‌ای ماندگار، نقش مهمی در ثبت و بازنمایی رویدادهای تاریخی، به‌ویژه تحولات این مقطع حساس ایفا می‌کند.

وی، با اشاره به شرایط کشور در یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر؛ اعلام کرد: مضامینی همچون اتحاد و غرور ملی، توان دفاعی، جنایات دشمن علیه غیرنظامیان و کودکان و همچنین رشادت‌های فرماندهان و مردم، ظرفیت آن را دارد تا با رویکرد روایت‌گری در قالب تمبر برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

تصویب سه طرح تمبر با مضامین ملی و مناسبتیدر این جلسه، اعضای شورای تمبر موضوعات مختلف را بررسی کردند و علاوه بر تصویب انتشار تمبر «رهبر شهید»، طراحی و چاپ دو تمبر دیگر با عناوین «شهدای مدرسه شجره طیبه میناب» و «نوروز ۱۴۰۵» را نیز به تصویب رساندند؛ در تمبر نوروزی، همزمانی تحویل سال نو و عید سعید فطر و روایت‌هایی از جنگ در چند قطعه به تصویر کشیده می‌شود.

در ادامه، عملکرد شورای تمبر در سال گذشته و برنامه‌های سال جدید بررسی شد و رئیس شورا از همفکری، همراهی و تلاش اعضا در تحقق اهداف تعیین‌شده قدردانی کرد.