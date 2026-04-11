به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان سنجش نتایج انتخاب رشته محل برای داوطلبان مجاز آزمون دکتری و اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب برای مرحله دوم (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی و ... ) آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ در دهه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اعلام می شود.

متقاضیان معرفی شده لازم است بر اساس دستورالعمل مربوط و همچنین بازه برنامه زمانی که طی اطلاعیه ای در دهه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی اعلام می شود، مدارک و مستندات مورد نیاز را تهیه و پس از مطالعه اطلاعیه های مندرج در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش یا دانشگاه های مربوط، برای انجام مرحله مصاحبه و بررسی مدارک بر اساس اطلاعیه های آن اقدام کنند.

مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی (مرحله دوم آزمون)، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام خواهد شد و عدم مراجعه برای مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی، به منزله انصراف از پذیرش است و امکان آزمون کتبی یا مصاحبه مجدد در هیچ یک از دانشگاه ها و مؤسسات وجود نخواهد داشت.

دانشگاه ها و مؤسسات مجری مقطع دکتری چگونگی تشکیل پرونده متقاضیان، زمان و مکان برگزاری آزمون، نحوه مصاحبه علمی یا برگزاری آزمون تخصصی را از طریق درگاه اطلاع رسانی خود به متقاضیان اعلام خواهند کرد.

در صورت نیاز و همچنین تشخیص مؤسسه مبنی بر برگزاری آزمون تخصصی، مواد آزمون و ضرایب امتحانی از طریق درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

نمره مصاحبه (ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی و همچنین طرحواره در رشته محل های پژوهش محور) بر اساس شیوه نامه ابلاغی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارسال می شود، لحاظ خواهد شد و دانشگاه ها برای همه افراد معرفی شده که در مصاحبه شرکت کرده اند، نمره ای مطابق با شیوه نامه مذکور تعیین و برای گزینش نهایی به سازمان سنجش ارسال می کنند.

با توجه به ابلاغیه شماره /۱۴۰۳/۳۷۰۶دش مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در پذیرش مقطع دوره دکتری ( ( Ph.Dاز سال ۱۴۰۳ به بعد اختیار دارند برای نمره کل نهایی پذیرش که شامل مجموع نمرات آزمون متمرکز، سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و مصاحبه و همچنین طرحواره (در رشته محل های پژوهش محور) است، حدنصاب برای هرکد رشته محل تعیین کنند.

دانشگاه ها مجاز به برگزاری آزمون کتبی و شفاهی از متقاضیان معرفی شده برای مرحله دوم بوده و نمره آن در مقدار نمره مصاحبه علمی و سنجش عملی لحاظ می شود.

نکات مهم؛ تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال دانشجویان در مقطع دکتری امکانپذیر نیست، بنابراین به متقاضیان تأکید می شود در خصوص مراجعه به دانشگاه ها برای درخواست پذیرش و انجام مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی، دقت لازم را بعمل آورند.

به متقاضیان توصیه می شود قبل از اقدام به انتخاب رشته های تحصیلی، کدرشته محل های انتخابی خود را به ترتیب علاقه در فرم پیش نویس انتخاب رشته مندرج در انتهای دفترچه درج و سپس به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه تا در مدت زمان کوتاهتر و خطای کمتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی خود اقدام کنند.

آن دسته از متقاضیانی که بر اساس حدنصاب تعیین شده دانشگاه ها و مؤسسات حداقل در یک یا چند کد رشته محل حدنصاب لازم را داشته و تمایل به شرکت در مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی) دانشگاه های ذیربط را دارند، لازم است از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش از ۳۰ اردیبهشت تا ۱۰ تیر ۱۴۰۵ برای انجام بررسی صلاحیت های عمومی، نسبت به واریز مبلغ ۵ میلیون ریال از طریق پرداخت الکترونیک در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کرده و سپس نسبت به تکمیل فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی مندرج در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش اقدام و کد پیگیری مربوط را دریافت کنند. متقاضیانی که در این خصوص اقدام نکنند، از مراحل گزینش نهایی حذف خواهند شد.

از همۀ پذیرفته شدگان نهایی رشته محل های دوره های غیر از روزانه و روزانه - غیردولتی شامل: دوره های نوبت دوم، پردیس خودگردان، پیام نور، غیردولتی و غیرانتفاعی شهریه دریافت خواهد شد. متقاضیان برای اطلاع از میزان شهریه دوره های مختلف به درگاه های اطلاعرسانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد نظر مراجعه کنند.

طبق مصوبه هفتمین جلسه در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ و دوازدهمین جلسه اول آبان ۱۳۹۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، در سال ۱۴۰۵ مرحله تکمیل ظرفیت در آزمون دکتری وجود نخواهد داشت.

به گزارش مهر، آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ صبح جمعه ۲۴ بهمن ماه در ۱۲۵ شهرستان در سراسر کشور با رقابت ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی و ۷ گروه آزمایشی برگزار شد. نتایج اولیه در ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام شد و از میان شرکت کنندگان تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند.

مهلت انتخاب رشته از چهارشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است و داوطلبان می توانند تا روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.