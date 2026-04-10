به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، از مراکز تولید و توزیع نهال زیتون شهرستان خرم‌آباد بازدید به عمل آورد و آخرین وضعیت تولید و توزیع این نهال‌ها را مورد بررسی قرار داد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، در جریان این بازدیدها، کیفیت و سلامت، سن، وضعیت ریشه و ارقام نهال‌های زیتون تولیدی و آماده توزیع را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

این ارزیابی‌ها با هدف اطمینان از ارائه نهال‌های باکیفیت و سالم به کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی انجام می‌شود.

تأکید بر سلامت و کیفیت نهال‌های آماده توزیع

بیرانوند با تأکید بر لزوم تولید نهال‌های سالم و عاری از هرگونه آفات و بیماری‌ها، گفت: نهال‌های زیتون تولیدی باید از نظر سلامت و کیفیت در سطح مطلوبی باشند تا بتوانند در اراضی شیب‌دار استان استقرار یافته و عملکرد مناسبی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی‌های لازم در خصوص توزیع نهال‌های زیتون در اراضی شیب‌دار و مستعد و کاشت زیتون در شهرستان‌های استان به عمل آمده است، افزود: اجرای طرح توسعه باغات در اراضی شیب‌دار و همچنین توسعه باغات زیتون در اراضی مستعد شیب‌دار استان که دارای شرایط آب و هوایی و اقلیمی مناسب هم است، در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان می‌باشد.

مزایای کاشت زیتون در اراضی شیب‌دار

بیرانوند افزود: کاشت زیتون در اراضی شیب‌دار علاوه بر بهره‌برداری اقتصادی از زمین‌هایی که ممکن است برای کشت سایر محصولات مناسب نباشند، نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش نفوذپذیری آب و بهبود شرایط محیطی ایفا می‌کند.

وی گفت: این اقدام، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار کشاورزی و حفظ منابع طبیعی استان محسوب می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یادآور شد: استان لرستان با دارا بودن شرایط آب و هوایی و اقلیمی متنوع، از مناطق مستعد برای توسعه باغات زیتون محسوب می‌شود.

وی افزود: اراضی شیب‌دار استان که دارای بارندگی کافی و زمستان‌های معتدل هستند، بستر مناسبی برای کشت این محصول راهبردی فراهم کرده‌اند.

هماهنگی با شهرستان‌های استان برای توسعه کشت زیتون

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با شهرستان‌های استان، گفت: توزیع نهال‌های زیتون در اراضی شیب‌دار و مستعد شهرستان‌های مختلف استان با هماهنگی مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها انجام خواهد شد تا کشاورزان بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند.