حسینی نسب: باید از دو قطبی سازی و اختلاف پرهیز شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه سلطانیه با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در دین اسلام و با بیان اینکه ولایت فقیه بعد از ولایت ائمه علیهم السلام از مهم ترین مسائل اجتماعی، سیاسی اسلام به شمار می رود، گفت: ولایت فقیه در تداوم ولایت ائمه معصومین است و مخالفت با حکم ولی فقیه، مخالفت با حکم امام معصوم و حکم خداست و هر کس حکم خدا را رد کند کافر است. لذا شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه یک شعار دینی، اسلامی و قرآنی است.

امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت اربعین رهبر شهید و با بیان اینکه یکی از مهمترین ویژگی اخلاقی رهبر شهید انقلاب اسلامی، باور به بوبیت خدا و تدبیر و اداره امور توسط خدا بود و استوارترین تکیه‌گاه مؤمنان در سخت‌ترین لحظات تاریخ، باور به ربوبیت خدا است. هنر بزرگ رهبر شهید انقلاب، تبلور این قدرت نرم بود، گفت: یکی از کارهای مهم دشمن، ترساندن است، با ترساندن دشمن، اختلاف‌افکنی دشمن، با یأس‌آفرینی دشمن مقابله کرد.

وی با اشاره به تهدیدات دشمنان گفت: اوج تهدید آمریکا شب چهارشنبه بود که تهدید کرد به نیروگاه ها و زیر ساخت ها حمله می کند حتی ساعت هم تعیین کرد.(۳:۳٠ بامداد) البته قبل از آن هم چند بار مهلت را تمدید کرد تا ایران را تسلیم کند. اما همان ساعت مثل بادکنک ترکید و تسلیم ایران شد و ۱۰ شرط ایران را برای توقف جنگ پذیرفت در حالی که ایران ۱۵ شرط آمریکا و همچنین بارها درخواست آتش بس را تا پشیمانی و استیصال دشمن و رفع تهدید بلندمدت رد کرده بود.

خطیب جمعه سلطانیه با اشاره به فرازی از پیام رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «امروز و تا این نقطه از حماسه دفاع مقدس سوم به جرئت می‌توان گفت شما ملت ایران پیروز حقیقی میدان بوده‌اید»، به دلایل پیروزی ملت ایران اشاره کرد و گفت: چون دشمن به هیچ از اهداف خود نرسید. انقلاب اسلامی پا برجاست. تسلیم نشد. تجزیه هم نشد.

حسینی نسب با بیان اینکه مذاکرات بر مبنای ۱۰ شرط ایران با بی اعتمادی کامل به دشمن با میانجیگری پاکستان انجام خواهد شد، ادامه داد: توقف جنگ و مذاکره سیاست نظام اسلامی است و لذا مثل این ۴۰ روز اتحاد، انسجام و حضور در صحنه لازم است. بیانیه شورای عالی امنیت ملی موضع رسمی است. باید از دو قطبی سازی و اختلاف پرهیز شود.

امام جمعه سلطانیه افزود: بیانیه شورای عالی امنیت ملی اعلام «پیروزی تاریخی» و «تسلیم دشمن» کرده، از واژگانی نظیر «شکست غیرقابل انکار، تاریخی و خردکننده دشمن» و «اجبار آمریکا به پذیرش طرح ۱۰ ماده‌ای ایران» استفاده می‌کند. این سطح از صراحت و قاطعیت، نشان‌دهنده پایان یک فاز جنگی و آغاز یک فاز دیپلماتیک از موضع قدرت است.

وی با بیان اینکه همه آنچه در ذهن ماست، مثل دو باره مذاکره کردیم، حمله کرد، نباید اعتماد شود، از دو هفته برای تقویت نیروها و تجهیزات استفاده می کند و... در توقف جنگ لحاظ شده است، گفت: خاتمه جنگ بستگی به تحقق و نهایی شدن شروط ایران دارد.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه انتقام خون شهید حاج قاسم سلیمانی، اخراج آمریکا از منطقه است که انشالله در حال تحقق است. پس انتقام خون رهبر شهید چیست؟ آیا نابودی اسرائیل است؟ افزود: نابودی اسراییل خبیث، انتقام خون شهدایی است که این رژیم منحوس در طول هشتاد سال ریخته است. انتقام خون شهید سیدحسن نصرالله و سایر شهدای مقاومت نابودی رژیم خبیث صهیونی است.

حسینی نسب با بیان اینکه خون حضرت امام خامنه ای فقط خون نیست که با قصاص تمام شود بلکه ثار الله است وقتی ثار شد، خونخواه او خداست، افزود: خون رهبر شهید زمینه ساز ظهور خواهد بود. انشالله.

امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت ۲۱ فروردین سالروز افتتاح حساب شمارۀ ۱۰۰ به فرمان حضرت امام خمینی(ره) و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حساب ۱۰۰ امام از پر برکترین نهادهای انقلاب اسلامی است که در ساخت منازل محرومین و مقام سازی منازل روستای خدمات ماندگاری انجام داده است.

خطیب جمعه سلطانیه ادامه داد: در شهر سلطانیه هم دو طرح ۲۴ واحدی و ۴۲ واحدی در حال احداث است که در تکمیل و واگذاری آن تاخیر شده، اگر مانع بنیاد مسکن یا متقاضی است، باید همکاری کنند، تا هر چه سریعتر شاهد واگذاری این منازل به متقاضیان باشیم.

حسینی نسب با تسلیت ایام شهادت حضرت امام صادق (ع) و با بیان اینکه لقب نورانی «صادق» برای امام ششم(ع) دارای دو معنای اساسی است: اول برای تمییز حق از باطل؛ چون ایشان یک برادر داشت که ادعای امامت داشت و او کذاب بود؛ دوم تشابه به امام صادق(ع) در پندار، گفتار و کردار، گفت: امام صادق ع مبارزه جبهه سخت و نرم بود و در گفتار و کردار با طاغوت و مستکبران مبارزه می کرد و در جبهه نرم بیشترین روایات برای تغذیه فکری شیعیان از این امام عزیز است.